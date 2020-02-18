蘇貞昌：讓有需要的人買口罩 公眾人物不要做錯誤示範

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院計畫周四拍板紓困條例，今上午拜會立法院長游錫堃及在野黨團，尋求支持。時代力量立委陳椒華除了戴口罩，見到蘇貞昌時，也主動贈送口罩，呼籲針對「健康人不用戴口罩」的定義要講清楚；但蘇貞昌回應，希望讓有需要的人買的到口罩，相關領導人物、公眾人物，不要做錯誤引導示範。

蘇貞昌今上午拜會立法院黨團。與時代力量黨團會面時，包括時力黨團總召邱顯智、立委王婉諭皆未戴口罩，唯有立委陳椒華戴口罩，並送口罩給蘇貞昌，建議因為出現無症狀帶原者，希望未來立院在密閉空間開會，應該盡量防疫。

對此，蘇貞昌表示，台灣的口罩本來就仰賴進口，產量不足，但在廠商、國軍弟兄全力配合生產下，預計二月底或下月初就能達到日產1000萬片口罩的目標，且台灣第一時間限制口罩出口，現在世界各國都跟進，可以看出政府的作法是正確的，才讓相關醫療院所、特殊疾病患者得以被照顧。

蘇貞昌指出，因應各級學校將開學，政院已發放600萬片口罩給學校備用，也與小兒科醫師合作進行衛教宣導，傳達如何正確戴口罩的資訊，此外，口罩實名制政策也有所調整，增加各藥局配送量、並將兒童用口罩領取量增加到每周4片。他表示，希望讓有需要的人買得到口罩，「相關領導人物、公眾人物，不要做錯誤導引示範。」

陳椒華則表示，肯定行政院團隊認真防疫，不過，疫情的發展讓民眾憂心；他自己也教了30年的微生物課程，從來沒碰過這種無症狀但有高傳染性的病毒，希望行政院一定要講清楚「健康人不用戴口罩」的定義。