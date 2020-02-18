影／傅崐萁黨籍案讓藍營吵翻天！金溥聰酸：像病毒入侵

前花蓮縣長傅崐萁在當選立委後，力拚重回國民黨，但前國安會秘書長金溥聰已連續二天公開反對，今日(18)金溥聰授受電台廣播專訪，比喻傅崐萁是「病毒」，趁著國民黨體虛的時候入侵，質疑是「趁虛而入」。挺傅派的國民黨全國青工總會長林杏兒今天也召開記者會回嗆，「反對的人再繼續鬧，國民黨真的會越來越虛弱」，這些打自己人的才是病毒，呼籲上一代的鬥爭不要留到這一代，希望這些黨內大老們放過國民黨。此外，傅崐萁因涉及「合機炒股案」，去年刑滿出獄，也讓他的恢復黨籍案飽受爭議，國民黨中央委員陳茂嘉緩頰說，這是傅崐萁「從政之前的個人商業行為」，且他不在黨內的排黑條款內。

挺傅派喊話金溥聰別再搞內鬥，金溥聰則重申，沒有所謂內鬥問題，因此傅崐萁根本不是國民黨黨員，更酸說傅崐萁自稱「正藍軍」，但是正是歪，見仁見智。