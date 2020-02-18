蔡正元再嗆金溥聰：第一號寵臣還好意思講什麼

立委傅崐萁恢復國民黨籍案引發爭議，前國安會秘書長金溥聰今天接受廣播專訪時進一步表示，國民黨在看守期間不應該做重大決策，傅崐萁有如定時炸彈，恢復黨籍與否應由新任黨主席、新任中常委決定，並為此負政治責任。

國民黨政策會前執行長蔡正元今天也在臉書繼續發辛嗆金溥聰。蔡正元表示，金溥聰說國民黨的代理主席和過渡中常會，無權審議傅崐萁是否可有黨籍，但是這個代理主席和中常會，卻有權力審議國可以選黨主席和中常委，還可以審議誰有權投票選舉黨主席和中常委。

蔡正元表示，馬金體制任命的考紀會委員，是黨內司法機關，還可以拒絕開庭，杯葛審議傅崐萁入黨案，這就是馬英九時代最壞的文化，名叫「寵臣文化」，第一號寵臣就是金溥聰。

蔡正元指出，當國民黨人批評蔡英文任用口譯哥當政治組組長，但提到沒有任何外交資歷的金溥聰，被馬英九任命為駐美代表，國民黨的批評只好唾面自乾，這都是兩黨最糟的寵臣文化。

蔡正元說，第一號寵臣還好意思講什麼買辦文化、和稀泥文化，實在有夠諷刺。