郝龍斌：一旦疫情進入社區感染 應暫緩黨主席補選

台灣也在16日傳出新冠肺炎首例無接觸史、旅遊史、感染原因不明的死亡案例，國民黨主席補選候選人郝龍斌今天在媒體詢問政府應否提高防疫等級時，他表示， 政府要重視這個社群感染的傾向，儘早做好萬全準備，郝龍斌並呼籲，當政府宣布國內疫情進入社區感染，已經是國安問題，國民黨應該立即暫緩黨主席補選。

面對媒體詢問如何因應新冠肺炎疫情有可能升高，郝龍斌透過幕僚表達他的看法與黨主席補選應否暫緩的明確建議。

立院國民黨團昨天召開記者會，強烈呼籲政府，國內疫情已經符合社區感染定義，防疫作戰勢必更為複雜，有必要提高防疫等級，將現行的2級開設提升至1級，由行政院長坐鎮指揮，整合各部會協調防疫工作，或建請副總統陳建仁或準副總統賴清德擔任指揮官。

郝龍斌今天指出，現在出現新冠肺炎的首例死亡病例，而且疑似社區感染，連前疾管局長蘇益仁都建議，整體防疫應該提高到「國安層級」。他呼籲政府要重視這個社群感染的傾向，儘早做好萬全準備，一旦進入社區感染，才不會造成民眾的恐慌；全民也要投入防疫作戰，確保全民健康、維護國家安全。

郝龍斌並鄭重呼籲：當政府宣布國內疫情進入社區感染，中央防疫升級，這已經是國安問題，國民黨應該立即暫緩黨主席補選，投入全民防疫作戰，直到政府解除社區感染，再行恢復補選事宜。

郝龍斌表示，人命關天，防疫優先，他希望各界放下個人立場，全民投入防疫作戰，守護我們共同的家園。