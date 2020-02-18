內政部發布兩辦法 強化公務員赴對岸管理

內政部今日發布兩辦法，強化公務員赴陸管理。兩辦法明訂，公務員赴陸，需在返台後7個工作日內，填具通報表，機關可要求限期補正、說明及定期抽查等機制。此外，也明訂「轉機」為赴陸申請的事項。

內政部上午發出新聞稿表示，去年9月1日兩岸人民關係條例修正施行，明定公務員赴陸返台後須通報，且涉密退離職人員許可管制期屆滿後，涉密程度較高者赴陸仍須申報。因此，內政部依照兩岸條例授權，通過針對公務員赴陸許可，及涉密退離職人員赴陸申報等的2項辦法，強化公務員赴陸管理機制。

兩個辦法分別為「臺灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，將涉及「國家機密」人員，配合修正為涉及「國家安全、利益或機密」人員；並明定公務員及退離職人員，應於赴陸返台後7個工作日內，填具通報表，且訂有機關可要求限期補正、說明及定期抽查等機制。

此外，兩岸條例規定，公務員赴陸為事先許可制，陸委會2017年1月已函釋，不論是「過境轉機」或「入境轉機」，均應事先許可，實施至今已有3年，未完備法制，這次許可辦法修正，也一併將「轉機」增列為赴陸申請的事由之一，以完備法制。

另一項發布的「從事涉及重要國家安全利益或機密業務之退離職人員應經審查許可期間屆滿後進入大陸地區申報辦法」，訂定申報對象、期間、程序及其他應遵行事項。

內政部指出，並非所有退離職人員赴陸均需申報，且若經原服務機關核列為赴陸應申報之「重要退離職人員」，僅須向原服務機關申報，不必向內政部申請許可。