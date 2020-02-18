【重磅快評】政治力又來了？莫讓「差別防疫」成缺口

從二月中旬之後，日本境內感染新型冠狀病毒的人數急劇增加，截止目前為止確診病例已逾五百例（含鑽石公主號），是中國大陸以外感染人數最多的國家，而令人擔憂的是，感染區域遍佈日本全國各地，甚至還有許多案例至今尚未找到感染源，日本是台灣民眾出國最大的觀光目的地，日本會不會成為台灣防疫的缺口，值得政府關注。

日本為成為這場新型冠狀病毒的重災區，主要是安倍政府的「延遲防疫」與日本人民的自主警覺性不夠。

身為亞洲首屈一指的公衛大國，在這次新型冠狀防疫上，與其他國家相比，日本的步調似乎是落後許多，日本政府遲至2月1日才將新型冠狀病毒認定為「指定感染病」，至今日本也尚未禁止除了湖北地區以外的中國大陸觀光客訪日，而安倍政府的「延遲防疫」主要是不希望把大陸觀光客拒於門外而影響日本經濟，同時將檢疫標準升高，不但不利於八月東奧的舉行，也會衝擊到安倍今年觀光客四千萬的目標。

其次，在2003年的SARS期間，當時的日本並未受到衝擊，導致日本人民對於冠狀性病毒傳染力的極度輕忽，至今在日本街頭仍只有不到一半的日本民眾戴上口罩，而甚至有日本公衛專家在電視上表示這次新型冠狀病毒的感染力並不強，還有名日本計程車司機在疑似感染冠狀病毒時，還接受記者訪問，中間接到醫院人員電話之後，還回到現場表示已經被通知確診了。

面對日本疫情的快速擴散，日本是目前台灣每天航班往返班次最多的國家，同時也許多台商藉由日本轉機到台灣，而我們的疫情指揮中心卻仍把日本列為在國際旅遊最輕微的第一級的警告階段，反觀，確診人數少於日本的新加坡卻列在第二級的警示階段，再比照之前疫情指揮中心禁止香港、澳門旅客來台，甚至連港澳中轉都要居家檢疫十四天，在寬鬆標準不一的情況下，政府是否出現政治力干預防疫專業的「差別防疫」呢？

台日友好關係固然重要，但對於日本疫情的發展，政府絕對不能掉以輕心，及早訂定檢疫的標準，更要拋棄「差別防疫」的心態，否則，日本將有可能成為台灣防疫上的最大缺口。