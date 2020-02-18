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居家檢疫者騎腳踏車趴趴跑 台中市開罰4人
新冠肺炎疫情持續，台中市長盧秀燕今表揚防疫有功人員，由西屯、烏日區公所人員獲獎。台中市民政局長吳世瑋說，台中市目前有2644名居家檢疫者，全靠400多名里幹事、625名里長追蹤負責，有居家檢疫者在家太悶騎腳踏車趴趴跑，也有人跑出去買菸、買食物都被逮到，不能讓防疫破功。
台中市衛生局長曾梓展說，根據民政局通報，目前共有4名居家檢疫者趴趴跑，太平區1例、西屯區2例、烏日區1例，衛生局收到資料後將研議開罰，可裁罰1萬至15萬元。
吳世瑋說，內政部已經透過手機定位，只要居家檢疫者離開住家，就會通知派出所，再透過里幹事、里長前往確認，台中市有3例都是這樣抓到的。還有1人長年住在寺廟旁的貨櫃屋，但跑出去買菸、買東西吃，最後由衛生局安置到隔離檢疫場所。
吳世瑋說，台中市共有2644名居家檢疫者，全靠400多名里幹事、625名里長追蹤關懷，這些人都不能出門，有些人獨居連吃飯都有問題，靠里長熱心送餐或送相關物資；很多里長盡忠職守，規定只要打電話追蹤關懷，很多人會親自去按電鈴，確認有無發燒、有沒有在家等。
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