趕工！政院版紓困振興條例 剩最後文字修正

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊產業，行政院加速推動「紓困振興條例」，今上午11時由政委羅秉成邀集各部會做最後的盤點以及文字修正，周三將送交院長蘇貞昌確認，力拚本周四經行政院會討論通過，含送立院審議。

蘇貞昌上周四確認紓困方案與條例並行後，羅秉成並密集召集部會，將過往的討論化為法律文字，據了解，紓困振興條例的擬定即將告一段落，今上午的會議邀集各部會做最後的盤點以及文字修正，順利的話，包含條例名稱、條文、條次就會大致底定，預計周三送院長辦公室。

民進黨立委何欣純日前也推出相關草案，金額雖然與政院相同，卻將期限拉長為一年半，因此政院版本內容，是否仍與上周四院長蘇貞昌裁示的大方向一致，包含匡列600億特別預算以及期限一年，都是觀察重點；行政院發言人Kolas則沒有說死，她表示，尊重委員提案，院版的條例內容將視疫情調整，額度與年限都有在討論，希望能涵蓋所有受衝擊的產業。

另外，院版的紓困振興特別條例確定會是本會期優先法案，其餘法案仍待行政立法協調會報討論，但據了解，由於時間緊迫，開議前恐沒有機會舉行協調會報，將是開議後疫情滾動情形而定。

行政院昨也宣布紓困方案三大面向，包含資金、人力與稅務，紓困融資、信保部分，包括內需型產業、製造業、其他行業等，皆可適用；人力部分，勞動部主動聯繫放無薪假的企業，由就業安定基金提供員工訓練津貼或薪資補貼；稅務方面，政府將從寬認定營業收入減少，並主動公告延長納稅期限，提供分期或延後繳納。