傅崐萁案3月7日前難闖關？藍黨務人士：看林榮德最後態度

國民黨上午原要召開中央考紀會審議無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，卻因親馬系考紀委員大量請假讓會議流會。知情黨務人士表示，因主委魏平政請辭，依程序應由主席提名新主委經常會通過後才能再開考紀會。

但黨務人士認為，距離新任黨主席選出僅剩不到20天，代理黨主席林榮德大動作任命考紀會主委真有必要？至於若代理主席或秘書長已黨高層身分強勢召開考紀會，黨務人士說，這是取巧的做法，不符考紀會要主委召集、通知開會規定。

至於明天中常會也因今天未通過傅崐萁黨籍案而停開，黨務人士說，傅的黨籍案最重要的是，考紀會能否合法召開、通過黨籍案，明天能否開會順利確認上上周中常會議事錄，無關宏旨。

在林榮德主導下，國民黨今原要開考紀會處理傅崐萁恢復黨籍案，昨晚雖因確定可出席委員數無法達法定人數流會，但全案程序正當性爭議仍餘波盪漾，魏平政昨天以「生涯規劃」為由請辭獲准，也被解讀是因「孤臣無力可回天」。

黨務人士說，傅崐萁恢復黨籍案影響黨形象甚鉅，今天考紀會流會是維護傅案程序正義與黨改革形象最好結果；也批評主導全案發展的林榮德強勢主導權案是為黨引進毒瘤，將讓黨後續改革毫無意義。

黨務人士質疑，林榮德代理主席後聲稱要做好看守黨中央角色，並啟動黨務改革，沒想到改革第一步竟然是這樣，之後還會有人在乎國民黨改革委員會做什麼嗎？若傅崐萁因此加入立院法制委員會，甚至選之後黨主席，只能拜託天祐國民黨。

由於今天考紀會流會是因多數委員請假迴避，被解讀目前的結構已部會通過傅崐萁黨籍案。黨務人士則持保留態度表示，相關人士透過複式動員給予考紀委員很大壓力，後續發展還是要看林榮德最後態度。

對於黨內「好朋友愈多愈好說」，黨務人士也反問，依這樣邏輯，那過去黨開除的前主席李登輝、親民黨主席宋楚瑜等有影響力的老朋友，是否都要找回來？