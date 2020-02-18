「好久沒看到外面了」林口145人隔離解除好心情

新冠肺炎疫情影響下，大陸首批包機返台的台商247人，本月3日返台時1名確診住院治療外，其餘分別在在各檢疫所隔離，其中145人被安排至林口檢疫所，經14天隔離，今天上午6時解除隔離，「終於回家了」，防疫單位安排遊覽車送到機捷A8站等處搭車返家，也有不少台商親友開車到林口檢疫所接回團聚，出來台商都洋溢好心情。

第一批接受隔離台商246人中，林口檢疫所145 人隔離14天，終於等到沒有感染解除隔離出來，今天上午6時不到，警方出動警力維安，3輛大型遊覽車進入載送台商至機捷A8捷運等地搭車返家，不少親友開車確認身分後，將隔離出來的家人接回團聚，遊覽車上或A8站等待搭機捷返家台商，都感覺好心情。