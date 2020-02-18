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疫情太可疑！1名研究員生死 為何大陸瘋狂熱議？

「好久沒看到外面了」林口145人隔離解除好心情

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
第一批台商到林口檢疫所145 人隔離14天，終於等到沒有感染出來，不少親友開車進入檢疫所接回團聚。記者曾增勳／攝影
第一批台商到林口檢疫所145 人隔離14天，終於等到沒有感染出來，不少親友開車進入檢疫所接回團聚。記者曾增勳／攝影

新冠肺炎疫情影響下，大陸首批包機返台的台商247人，本月3日返台時1名確診住院治療外，其餘分別在在各檢疫所隔離，其中145人被安排至林口檢疫所，經14天隔離，今天上午6時解除隔離，「終於回家了」，防疫單位安排遊覽車送到機捷A8站等處搭車返家，也有不少台商親友開車到林口檢疫所接回團聚，出來台商都洋溢好心情。

第一批接受隔離台商246人中，林口檢疫所145 人隔離14天，終於等到沒有感染解除隔離出來，今天上午6時不到，警方出動警力維安，3輛大型遊覽車進入載送台商至機捷A8捷運等地搭車返家，不少親友開車確認身分後，將隔離出來的家人接回團聚，遊覽車上或A8站等待搭機捷返家台商，都感覺好心情。

一名隔離14天出來搭機捷返家的女子表示，很久沒看到外面了，很高興，因為昨晚出來前睡不著，現在第一件事想回家睡覺，防疫單位說暫時待在家裡，不要去人多地方。

第一批台商到林口檢疫所145 人隔離14天，終於等到沒有感染出來，搭車返家，洋溢好心情。記者曾增勳／攝影
第一批台商到林口檢疫所145 人隔離14天，終於等到沒有感染出來，搭車返家，洋溢好心情。記者曾增勳／攝影
第一批台商到林口檢疫所145 人隔離14天，終於等到沒有感染出來搭車返家，洋溢好心情。記者曾增勳／攝影
第一批台商到林口檢疫所145 人隔離14天，終於等到沒有感染出來搭車返家，洋溢好心情。記者曾增勳／攝影

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