傅崐萁黨籍案引內戰 國民黨青工總會：傅是戰將

在代理主席林榮德強勢主導下，國民黨上上周常會通過無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，並要相關單位補足程序。前秘書長金溥聰昨陪黨內青年出面質疑程序不正義，但今黨內青工出面護黨，回擊金把上一代恩怨拿來這一代鬥爭，因人設事。

黨全國青工總會長林杏兒上午舉辦記者會表示，傅崐萁是戰將，現在又在黨最需要的時候回來，黨為何要關門不讓他進來？認為黨應廣納外界力量，只要是戰將都應該包容，要團結向前行。

林杏兒說，下禮拜就是立院開議，這時候通過傅崐萁案，讓黨團多一人多一席對國民黨不好嗎？不只黨員與中間選民都應該清楚這對國民黨是有利的；傅也是花蓮立委，花蓮多一席國民黨立委服務，花蓮黨員會反對？

對於金溥聰與黨內青年質疑傅崐萁形象與行事風格，林杏兒反問，傅去年為國民黨總統候選人韓國瑜輔選時，為何沒有人站出來要他不要輔選？這次正副院長選舉傅公開支持國民黨候選人，難道沒有功勞？

林杏兒批評，傅崐萁黨籍案中常會已經通過，金溥聰卻開記者會抨擊，這難道不是刀口向內？揶揄黨國大老格局要拉高，不要每次對內動刀動槍，對外卸除武裝；外面現在都在防疫中，昨天金的記者會後，大家都在看笑話。

中央委員陳茂嘉也說，現在國民黨家徒四壁，是國民黨需要傅崐萁，不是傅崐萁需要國民黨；認為金溥聰應放下小刀，放過國民黨，讓傅黨籍案正常舉行。

對於黨內質疑傅崐萁黨籍案中常會決議凌駕考紀會，違反程序正義。陳茂嘉說，傅崐萁回不回歸國民黨與考紀會無關，難道國民黨最高權力機關中常會通過都不能算數？花蓮縣黃榮華黨部都通過傅案，這樣的案子還有什麼程序上問題？

令人質疑的是，林杏兒上午記者會在黨中央官方記者室辦，是否獲黨中央背書？林解釋，她是以常委身分借場地，非獲黨中央背書。