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恐嚇信221炸光復高雄總部 連署書分送祕處加強安全措施

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
Wecare高雄發起人尹立（左）與台灣基進新聞輿情部副主任張博洋（右）表示，威脅要燒總部、可能毀損連署書的作為，已經明顯違反選罷法，另外也涉嫌違反刑法，已報警處理。記者徐如宜／攝影
Wecare高雄發起人尹立（左）與台灣基進新聞輿情部副主任張博洋（右）表示，威脅要燒總部、可能毀損連署書的作為，已經明顯違反選罷法，另外也涉嫌違反刑法，已報警處理。記者徐如宜／攝影

罷韓「光復高雄」總部昨天收到一封署名為「何昇模」的恐嚇信，直接挑明2月21日要炸割草及光復高雄總部。Wecare高雄發起人尹立與台灣基進新聞輿情部副主任張博洋，今天回應恐嚇信表示，威脅要燒總部、可能毀損連署書的作為，已經明顯違反選罷法，另外也涉嫌違反刑法，已報警處理。對於已收到卅餘萬份連署書，總部會分送數點三班制作業，並安排保全、監視器、消防等管理措施。

尹立表示，看筆跡應該是第二封，信中都是難聽的字眼，總部收到很多用連署書寫來的恐嚇信，都是些謾罵、威脅、詛咒。他強調罷免是公民權，韓粉可以支持韓國瑜，但不能阻擋罷免，威脅要燒總部、可能毀損連署書的作為，已經明顯違反選罷法，另外也涉嫌違反刑法，已報警處理。因為寄信人已挑明是2月21日，總部也請警察能進行保護。

張博洋表示，在連署者超過25萬份後，韓粉變得更為激烈。韓市長昨天說高雄市的治安被關注，是月暈效應，但不到24小時，高雄總部接到恐嚇信、還有人持刀去搶檳榔攤，都顯示高雄治安受到很大挑戰。他呼籲，對罷免團體的威脅，其實就是對民意的威脅。

尹立說，總部收到連署書後，會分送到幾個點，基於安全無法對外公開，會有相關安全管理措施。包括已有三班制作業，確定都有人在；另外還有保全、監視器及民眾捐的消防器材。

罷韓「光復高雄」總部收到恐嚇信，威脅2月21日要炸割草和總部。圖／Wecare高雄提供
罷韓「光復高雄」總部收到恐嚇信，威脅2月21日要炸割草和總部。圖／Wecare高雄提供
罷韓光復高雄總部表示，收到連署書後會分送到幾個點，會有相關安全管理措施，包括三班制作業、保全、監視器及消防器材。圖／Wecare高雄提供
罷韓光復高雄總部表示，收到連署書後會分送到幾個點，會有相關安全管理措施，包括三班制作業、保全、監視器及消防器材。圖／Wecare高雄提供
罷韓「光復高雄」總部收到恐嚇信，威脅2月21日要炸割草和總部。圖／Wecare高雄提供
罷韓「光復高雄」總部收到恐嚇信，威脅2月21日要炸割草和總部。圖／Wecare高雄提供

恐嚇 尹立 罷免
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