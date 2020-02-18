蘇貞昌：企業紓困求快速有效 各行各業都會照顧

行政院長蘇貞昌上午拜會立法院，爭取立法院支持行政院對防疫紓困條例與特別預算，蘇貞昌表示，面對企業紓困政府秉持同一態度，最快速、有效，雨露均霑，讓各行各業都能受到照顧。他期許蔡政府團隊快速有利的符合人民期待，讓台灣不但能度過新冠肺炎難關，更茁壯成長，讓世界看到台灣不只防疫有實力，而且能越來越進步。

行政院長蘇貞昌上午拜會立法院，他表示，新冠肺炎疫情險峻，國人正同心合力防疫，但受困、受衝擊的人民與產業非常多，防疫、紓困、振興都需要立法院在立法及預算的支持。行政院將在周四行政院會通過紓困特別條例，將以最快速送立院審議，他也請託立院幫忙讓特別條例快速通過，只要特別條例通過，行政院將立刻制定特別預算送立法院審查。

蘇貞昌首站拜會立法院長游錫堃，閉門會後，蘇貞昌感謝游錫堃允諾會大力支持，讓大家期待的條例、預算能盡速通過、實施，福國利民，他也感謝游錫堃在防疫最艱難時刻提供寶貴的指教與支持。

被問到因應疫情，可能會有企業無薪假，行政院是否對勞工規劃畫減稅等配套措施。蘇貞昌表示，現在以防疫最優先，而因應疫情受困，而需要紓困、振興的，不論是人或產業，政府都會提出對應措施，不但在條例中有擘畫方向、態度，預算中也有整體規畫，送立院審查版本會很詳細，讓受衝擊的困擾減到最小。

至於提供企業紓困的前提是否會要求企業不能減薪，蘇貞昌表示，紓困就是要走出困境，會就各行各業受衝擊的情況，務實提出有效紓困方式對應，相關規畫每個行業各有不同，都會有對應措施。他表示，政府都是一個態度，希望最快速、有效，雨露均霑，讓各行各業都能受到照顧。