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引發國民黨青年內戰 傅崐萁辦公室：盼盡快恢復黨籍

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
恢復黨籍案引發國民黨青年兩面論述內戰，立委傅崐萁辦公室表示，盼盡快恢復黨籍。圖／報系資料照
恢復黨籍案引發國民黨青年兩面論述內戰，立委傅崐萁辦公室表示，盼盡快恢復黨籍。圖／報系資料照

國民黨中常會日前通過恢復立委傅崐萁黨籍案，卻引發國民黨黨內不同意見。原訂今天召開考紀會，處理傅黨籍案，但國民黨昨晚表示，出席考紀委員會委員未達法定人數，取消考紀委員會議。對此，立委傅崐萁辦公室指出，這是國民黨的內部問題，現階段只希望盡快恢復黨籍，沒有其他意見。

國民黨台北市議員徐巧芯昨天召開記者會，認為黨中央未符合程序，應待新任黨主席和中常會選出後，再討論傅崐萁恢復黨籍案；鮮少露面的前國安會秘書長金溥聰也出席，表示現在黨中央屬看守性質，希望不要強渡關山、短視近利。而國民黨中央考紀會主委魏平政則於昨天向黨中央辭職。

國民黨中常委、全國青工總會長林杏兒及黨內青壯代表，今天上午召開記者會力挺傅崐萁，力勸國民黨少數青壯代表，勿讓上一代的鬥爭成爲改革的阻礙，破壞及阻擋黨找回優秀且忠心黨員的決策。

立委傅崐萁辦公室表示，國民黨現在有兩派聲音，這是黨內的問題，現在希望能盡快恢復黨籍，為國民黨盡一份心力，除此之外沒有其他意見。

國民黨 傅崐萁 考紀會
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