武漢台商隔離期滿 蔡英文：台灣經驗值得和世界來分享

首批自武漢包機回台的台商今晨隔離期滿，蔡英文總統表示，非常感謝台商全力配合，一起守住關卡，而這樣的台灣經驗，值得和世界來分享，支持台灣參與世界衛生組織（WHO），可以確保全球更有效、更快速掌控疫情。

「友邦駐紐約聯合國常任代表訪團」包含貝里斯駐聯合國常任代表楊恩大使(H.E. Ambassador Lois Michele Young)；瓜地馬拉駐聯合國常任代表林路易大使(H.E. Amb. Luis António Lam Padilla)；海地共和國駐聯合國常任代表聖伊萊大使(Amb. Patrick Saint-Hilaire)伉儷今至總統府接受蔡總統接見。

蔡英文致詞指出，目前台灣和全世界面臨新型冠狀病毒的威脅，世界衛生組織卻因為政治因素把台灣排除在外，但政治因素不該凌駕健康的權利，防疫是全球性事務，不該讓全球防疫網路出現破口，台灣在疫情威脅最前線，不該被排除在外，除了有先進完善的醫療體系之外，也自抗SARS時期就累積了豐富經驗。

談到返台的武漢台商隔離期滿，蔡英文說，今天早上，首批從大陸返台的台灣人，已經順利結束隔離、可以回家，值得欣慰的是健康狀態良好，後續政府會繼續關心台商，鼓勵台商做好自主的健康管理。

蔡英文說，防疫視同作戰，需要政府、人民同心協力，非常感謝台商全力的配合，一起守住關卡，而認為這樣的台灣經驗，值得和世界來分享。

蔡英文說，支持台灣參與WHO，可以確保全球更有效、更快速掌控疫情，希望友邦持續支持台灣。