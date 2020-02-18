再批恢復黨籍案強渡關山 金溥聰：傅崐萁是要逢低買進

國民黨在黨代理主席林榮德強勢主導下，原本今天上午要召開中央考紀會，審議無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，引發黨內爭議，黨前秘書長金溥聰今天再呼籲，傅行事風格充滿爭議，讓傅回黨將傷害黨在青年間的形象。

金溥聰表示，傅崐萁恢復黨籍案是重大決策，應該等新任黨主席與中常會產生後再處理，「讓可以負政治責任的人做最後決定」，讓他們自己面對黨員，負起應負政治責任，而不是趁現在看守期趁虛而入、強渡關山。

金溥聰說，在他擔任黨秘書長時，傅崐萁就多次申請恢復黨籍，但因傅個人行事風格，讓黨內有很大疑慮，地方黨部也並未同意，凸顯爭議性，但現在卻是代理黨主席直接指示代理中常會強行要讓傅恢復黨籍，這樣程序上就不符程序正義。

金溥聰認為，傅崐萁現在是在國民黨情勢低迷時逢低買進，但傅個人充滿負面爭議，這次想重返國民黨過程，是想把傅過去一貫政治作風複製，這中間可能帶來潛在對國民黨，尤其是在年輕人當中的形象造成損害，所以他才出來疾呼。

今天考紀會因馬系考紀委員大量請假而流會，被解讀是馬系運作。金溥聰澄清，考紀委員都是在新任黨主席任內決定，前主席馬英九卸任已經很久，請假的人只是很多在馬政府執政時期從政的黨內人物，這是一個現象，馬沒有運作。

金溥聰表示，考紀會是獨立機關，有自己的看法，他們也受很多壓力，所以他們用請假方式，魏平政也請辭，從這樣的過程更可以看出來大家心中自有一把尺。

金溥聰批評，現在有些有心人要將他們出來質疑傅案導向內鬥，但傅崐萁都還不是黨員怎麼是內鬥；現在大家只是出來疾呼，國民黨又不是一言堂，傅與黨做了異常的事，他們身為黨員出來表達意見，黨內民主應該支持而不是攻擊或反對。