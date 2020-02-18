新北居家檢疫4千多人最多 侯友宜指示成立關懷中心

新北市長侯友宜今早召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」第12次應變會議，侯友宜指出，新北市居家檢疫人數達4431人，是全國最多，只會往上衝不會往下降，將在本周四上午成立「居家檢疫關懷中心」，他表示這些人不是犯罪者，而需要大家的關懷。

侯友宜表示，因中央希望不能疏漏，擴大檢疫路網，所以新北市的居家檢疫對象到今天有4431人，人數只會往上衝，不會往下降，很多生活基本需求需要各單位全力協助，目前新北市送餐已經解決了，但還有包括領藥、就醫，甚至心理諮商。

侯友宜說，目前是衛生、民政、環保、區公所在協助，居家檢疫是區公所統籌，不能讓區長單獨作戰。他宣布，周四上午要成立「居家檢疫關懷中心」，打長期戰爭。將設在新北市府9樓，全面了解全面關懷、透過視訊掌握狀況，減輕區公所壓力，將包含醫屆工會、民間團體、心理諮商師及警局等。

侯友宜指出，大家一直重視居家檢疫有沒有失聯，但居家檢疫故意逃跑、製造恐慌的比例很低，已經處罰、找到。侯說，居家檢疫不是通緝犯、不是犯罪者，除了他要配合政府政策管控好自己，也要被社會關懷支持。如果當成犯罪者、無形殺手，對很多人來說更懼恐。

侯友宜表示，清明節以後，台商不知道會回來多少，這些都是居家檢疫對象，將面臨更多量挑戰，因此跨局處聯絡更緊密，希望做出一個各縣市都可以參考的模型。