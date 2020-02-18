21日開議聚焦新冠肺炎 鄭運鵬：蘇貞昌可穩定軍心

立法院21日將開議，新冠肺炎疫情將為關注焦點，行政院長蘇貞昌21日進行施政報告，並拚紓困特別條例盡快通過。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，開議之後，應該可以更放心一點，蘇貞昌帶領執政團隊總質詢，將可穩定軍心。

鄭運鵬也說，為了讓官員專心防疫，他周四會在黨團會議建議成員總質詢時，將質詢時間每人從30分鐘減為15分鐘，盡量節省時間，讓執政團隊可以專心防疫，官員被防疫又要備詢，不用從早做到晚，但不會去要求在野黨。

鄭運鵬今天接受周玉蔻廣播專訪，對於這一波口罩之亂，鄭運鵬也說，之所以口罩全面性缺乏，是因民眾恐慌性採購，因為台灣人很喜歡囤東西。至於開學之後，儘管實名制放寬兒童口罩七天四片，但會不會有另一波口罩之亂？鄭說，目前台灣的防疫狀況，照正確的防疫政策與觀念，學生上課不需要戴口罩，若上課都戴口罩不僅沒有必要，口罩消耗量也會很大。

鄭運鵬說，因應開學宣導要得當，若民眾恐慌性囤貨，政府要讓人人買得到口罩，這是不可能的事情。鄭也透露，兩周前，的確有許多選民、網友來拜託他要口罩，但鄭說，不要說兩千個，他連一個都沒有給，鄭說，「蔡英文及蘇貞昌都沒有戴口罩」，「我們也私下被要求要做示範。」

面對開議後，蘇貞昌的總質詢，鄭運鵬說，在野黨的質詢要很小心，若是質詢疫情以外的題目，就是很白目，至於監督防疫，鄭也認為，在野黨要避免陷入不專業及民粹的陷阱，甚至講太多也可能會製造恐慌。

另外，國民黨一直強調紓困條例是國民黨的功勞，鄭運鵬說，在野黨要搶功勞很正常，但說這是國民黨的功勞，也不見得，呼籲在野黨要做有意義的疫情詢答。

至於新國會民眾黨的質詢，鄭運鵬說，柯文哲市長過去的發言政治味高於防疫角度，這次總質詢，說不定是由蔡壁如取代柯文哲的位置，蔡有她的專業。