獨／不只考紀會流會 國民黨週三常會也因傅崐萁案停開

國民黨在黨代理主席林榮德強勢主導下，原本明天上午要召開中央考紀會，審議無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，晚間確定因可出席委員數無法達法定人數確定流會。知情人士透露，原週三要接續審議該案的中常會，也確定停開。

黨務人士證實，周三中常會確定停開，但與傅崐萁案沒有直接關連，主要是因為週三常會沒有重要議案要處理。

不過知情人士表示，由於本週中常會要確認上周中常會議事記錄，而上周通過的最重大議案就是常委提案恢復傅崐萁黨籍案，本周三要開，傅恢復黨籍案就要程序已經完備，否則就等於坐實常會凌駕考紀程序的程序不正義。

知情人士說，若週三常會續開卻不確認上周中常會議事記錄，那上禮拜的中常會等於白開，權衡之下，只能停開，待傅崐萁恢復黨籍案程序完備後，再召開中常會，確認「上次」會議議事記錄。