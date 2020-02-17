馬系強勢運作 國民黨周二審傅崐萁恢復黨籍案考紀會流會

國民黨在黨代理主席林榮德強勢主導下，原本明天上午要召開中央考紀會，審議無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，晚間確定因請假考紀委員人數過半，可出席委員數無法達法定人數，確定流會，將另擇期再開。

黨務人士表示，考紀會主委魏平政請辭後，若魏考紀委員身分同時去職，考紀會委員總數將僅剩15人，依據規定要召開考紀會，需有過半8人出席才成會；出席者過半數同意，也就是最少要5票同意票，審議的考紀案就會通過。

知情人士說，15位考紀委員中，屬馬系委員的鍾則良、李貴敏、詹滿容、吳育仁、黃秀霜與花蓮縣出身的王廷升等6人，以及蕭金蘭、賈輔義已請假，即使原本請假的委員葉毓蘭決定出席，請假人數也過半數。

黨務人士說，傅崐萁恢復黨籍案影響黨形象甚鉅，明天考紀會確定流會，是維護傅案程序正義與黨改革形象最好結果。

知情人士透露，原本將出席的考紀委員中，羅世雄、江惠貞、葉毓蘭與雷祖綱4人將投贊成票，僅林郁方將投反對票，謝添富、周守訓則動向未明。