過半考紀委員請假 國民黨周二取消討論傅崐萁黨籍案

無黨籍立委傅崐萁回復國民黨籍案，在黨內掀起軒然大波，中央考紀會原定明天上午10時開會討論，考紀會主委魏平政今下午卻突發聲明請辭，晚間也傳出考紀委員請假人數已經過半，黨中央只能宣布，取消明日會議。

由於中央考紀會議召開，最少要有過半的九位委員出席，並經與會過半委員同意，才能決定傅崐萁回復黨籍案的准駁。魏平政今上午向代理秘書長曾銘宗請辭，傍晚透過個人臉書表達「孤臣無力可回天」，透露出對此案的無奈。

不過，黨中央稍早表示，經聯繫，截至目前為止，明日可出席考紀委員會的委員人數，未達法定人數，因此取消明天上午的第九次考紀委員會議。