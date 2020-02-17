蘇貞昌：20日起 販售點口罩配額加倍 200片變400片

針對口罩政策，行政院長蘇貞昌今在臉書上表示，隨著口罩產能穩定增加、新的口罩產線上線，同時也要為開學做好準備，本周四開始將有新措施。

蘇貞昌表示，在兒童口罩部分：2月20日起，12歲以下可以購買的兒童口罩從每次2片增加為4片，每間藥房、衛生所每天的兒童口罩配額也從50片提升為200片。可以買的人次加倍，買的量加倍。

在成人口罩部分，2月20日起，每個販售點配額的成人口罩從200片提升到400片，讓每點能夠買到的人次倍增。

另外就保護學童的部分，蘇貞昌表示，學校內備用的防疫物資，如口罩、消毒水、額溫槍，由教育部統一採購提供學校備用，讓有相關症狀的學生能即時有口罩使用。也會跟小兒科醫學會合作，開學後入校宣導正確的衛教觀念。

據了解，行政院今上午有蘇貞昌親自主持開會討論口罩政策。他在臉書上強調，政府會盡力把防疫物資優先提供給醫護單位、司機運將、學校等最有需要口罩的地方，讓防疫所需不虞匱乏、也讓學童安心上課。