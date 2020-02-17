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國民黨諮詢會議 青年直指未與主流議題對話

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

國民黨2020大敗，國家政策研究基金會今舉辦第二場「青年參與」諮詢會議，邀請更多青年代表討論黨內造化議題。與會人士表示，2020大選國民黨失去青年的支持，不只是表面上看到的缺乏青年戰將，還包括選戰議題的設定，沒有和年輕人關心的主流議題進行對話，諸如表達對同志婚姻的包容與尊重。

與會人士提到，更深層的還包括整個黨的結構和社會人口組成比例的脫節，好比各世代的黨員、黨公職人員的年齡比，與現今人口結構相較顯得「高齡化」，選戰中自然容易在論述青年關切的議題時左右為難，既想拉近年輕人，卻又擔心發生原本支持者排拒的現象。

對於有志公共事務青年的育成，與會者指出，過去大家較著重從黨職、民代助理或執政縣市機要的路徑去培植從政同志，事實上這些職務僧多粥少，容易造成人才流失。故應拓展參與面向，擴及關懷公共事務的參與。同時，不放棄原有的機制與作法，諸如黨部的實習計畫，就是國民黨接觸青年，讓年輕人認識國民黨最好的機會。

與會人士亦提到，國民黨該如何有效落實「新陳代謝」，首應運用黨公職人員繳交的分攤金成立「青年發展基金」，並且對基金的使用訂定績效衡量指標，譬如由黨公職人員在前一年規劃舉辦青年有興趣之活動，不論是電競抑或文創，可由活動召開次數及參與人數來評定成效；如果沒時間辦活動，也能用多捐款取代。

與會人士也認為，國民黨不該再因人設事，只有落實改革才能重塑國民黨的品牌，也不應迴避對社會主流價值或議題的探討，宜透過民意調查瞭解大眾意向，把握時機向社會說明黨的主張，方可逐步取得話語權與民眾信任。

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