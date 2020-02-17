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郁慕明：國民黨排拒傅崐萁、不顧韓國瑜 令人費解
新黨主席郁慕明今天卸任，在臉書表示如今沒有黨職身分，對很多事情更可以直言不諱，坦白說自己心裡想法。郁慕明在同一篇文章中說，傅崐萁想回國民黨，結果却飽遭黨內反對；民進黨動員側翼力量，意圖罷免高雄市長韓國瑜，黨也不聞不問。如此表現，即使自己在政壇幾十年，也還是覺得不可思議。
郁慕明的臉書文章說：
『剛看晚報，花蓮縣長傅崐萁願意回國民黨，竟遭受黨內各種反對羞辱，真覺得不可思議！現在國民黨正是最衰的時候，傅崐萁不用靠國民黨，本身就有民意基礎，多次敢於嗆民進黨為藍軍發聲，此時肯帶槍歸隊，國民黨列隊歡迎都來不及，竟還要說三道四，我這個也算縱橫政壇幾十年的老手，見這情景也是暈了！
再看高雄市長韓國瑜眼下的遭遇，被民進黨外圍打手以「罷韓」修理，國民黨竟然也像「放生」一樣，任由那些打手侵門踏戶，還要基層的石頭里長去捍衛家園，國民黨就只忙著內鬥，還有什麼所謂「改革派」的青年要批鬥韓國瑜？有沒有搞錯？再怎麼說韓國瑜也拿了五百多萬票，遠超2016年的朱立倫，更別提你們多少「青壯派」議員是靠韓流當選，就這麼一腳踢開嗎？
今天新黨才剛完成黨主席選舉開票，吳成典當選新任主席，我撐了十六年終於可以交班了！卸下主席一身輕，國民黨家務事我更沒興趣，只是既然閒了下來，倒很想和一些志同道合的老朋友們多聚聚，大家團結為人民！該我說的公道話，現在沒有了負擔，必定直言不諱，在所不辭！』
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