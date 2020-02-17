新冠肺炎病毒那裡來？ 立委爆料有人檢舉自實驗室漏出

新冠肺炎病毒到底從何而來，之前網路許多傳聞指是大陸自行製造出來的人工病毒，但也有國外學者認為完全找不出人工的痕跡，立委王定宇晚間在臉書爆料，指大陸已有人具名出面檢舉，指病毒的洩漏者是武漢p4病毒研究所所長王延軼。

王定宇引述網路上的消息，指一名自稱是武漢病毒研究所研究員的「陳全姣」，實名舉報王延軼洩露病毒，陳述中並指王延軼沒有醫學知職，平常的研究都是其他研究員做的，而王經常會把實驗室裡的實驗動物賣給實驗室華南海鮮世場的野味攤味，病毒就是因此而傳出。

王定宇表示，這個爆料無法證實真偽，若此事為真，就有幾個面向的大事：

1. 武漢肺炎病毒是人工製造的，中共違反國際公約，製造生化武器。

2. 中國人民如果知道，是中共害中國數億人付出代價，難以計數的人失去生命也是這個中共體制害的，不知道是否會起而討伐，或是仍舊乖乖吞下中共餵的假象？