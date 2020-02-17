【即時短評】就算模里西斯很遠 外交部不能鴕鳥心態

新冠肺炎疫情持續延燒，各國也陸續採取更強硬的出入境管制措施，而我國因兩岸情勢，疑在中國主導之下，疫情被世界衛生組織WHO歸類為中國大陸之下，更受影響，包括義大利政府日前禁止台灣航班入境，而越南、菲律賓等亦跟進，不過在外交部積極協調下，後者兩國已在短時間內解禁。

外交部對於越南、菲律賓等國的危機處理，民眾有目共睹，予以肯定，但針對模里西斯共和國對台的旅遊禁令，外交部則顯慢半拍，更有鞭長莫及，乾脆鴕鳥以對的怠慢。

模里西斯為我國遠洋漁業的重要據點，早在2月4日即有媒體報導有國人得知，模國將禁止台人入境，但外交部當時回得斬釘截鐵，稱該消息「並非事實」，經立法委員在數日後再度反應，外交部才在16日表示，模國確實「禁止14天內曾在中國、香港、澳門及台灣居住或旅遊的所有國籍人士入境。」

外交部不但沒有第一時間了解問題，更有粉飾太平之嫌，指禁令僅為「國際航空運輸協會」（IATA），單方面的錯誤資訊，讓國人在此期間不得不自力救濟，連有立法委員去函向外交部詢問，外交部還在2月14日回函稱：「模里西斯並未禁止我國人入境」。等到「東窗事發」，外交部才又說，是以當時最新資訊回覆，不想2月15日才從駐處接獲禁令消息。

若外交部回應屬實，則情資掌握上未免過慢，毫無警覺性，比當地台商還不如；倘若早已掌握消息，又為何當初否認的臉不紅、氣不喘？

的確，模里西斯距離台灣8千公里，再遠一點就是「萬里迢迢」，但距離遠不代表政府可以瞞混過關，更不代表國人的權益不必維護。短時間內，外交部可以打打馬虎眼，可是最終還是得面對大家的監督。