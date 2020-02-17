談林宅血案 蔡丁貴籲民進黨團修政治案件檔案解密年限

促轉會今天針對「林宅血案」公布調查報告，並提出三大發現，包括「情治單位對林宅確有監控」、「錄有兇手聲音的監聽錄音帶遭沖掉」及「撥雲專案人員不能往國家是否涉嫌犯下本案的方向調查」，指威權統治當局涉入此案的嫌疑不容排除。

對此台大榮譽教授蔡丁貴發表初步閱讀促轉會對「林義雄家屬受害調查報告」的心得，他在臉書上表示，第一、促轉會在權限受限的情況仍能勉為其難提出調查報告，值得肯定。第二、促轉會的調查結論符合一直以來社會的推測，威權統治當局介入該案的嫌疑無法排除。第三、案發當日從凶宅打到西餐廳的電話，強烈懷疑是行凶者與威權統治當局策劃執行者事先約定的執行結果成功的口語密碼（執行失敗時，則是另一個人名）。

他也說，強烈呼籲國會過半的民進黨黨團儘速修改縮短「政治案件檔案」解密年限，以利該案與其他類似案件的重新調查。強烈呼籲國會過半的民進黨黨團應該修改「促轉會條例」，延長促轉會的運作期限與相關經費及人力，以利社會轉型正義的落實。