快訊

鑽石公主號新增99例新冠肺炎確診 全船累計454人感染

談林宅血案 蔡丁貴籲民進黨團修政治案件檔案解密年限

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

促轉會今天針對「林宅血案」公布調查報告，並提出三大發現，包括「情治單位對林宅確有監控」、「錄有兇手聲音的監聽錄音帶遭沖掉」及「撥雲專案人員不能往國家是否涉嫌犯下本案的方向調查」，指威權統治當局涉入此案的嫌疑不容排除。

對此台大榮譽教授蔡丁貴發表初步閱讀促轉會對「林義雄家屬受害調查報告」的心得，他在臉書上表示，第一、促轉會在權限受限的情況仍能勉為其難提出調查報告，值得肯定。第二、促轉會的調查結論符合一直以來社會的推測，威權統治當局介入該案的嫌疑無法排除。第三、案發當日從凶宅打到西餐廳的電話，強烈懷疑是行凶者與威權統治當局策劃執行者事先約定的執行結果成功的口語密碼（執行失敗時，則是另一個人名）。

他也說，強烈呼籲國會過半的民進黨黨團儘速修改縮短「政治案件檔案」解密年限，以利該案與其他類似案件的重新調查。強烈呼籲國會過半的民進黨黨團應該修改「促轉會條例」，延長促轉會的運作期限與相關經費及人力，以利社會轉型正義的落實。

促轉會 民進黨 台大
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

促轉會公布林宅血案報告 府：持續努力探尋真相

促轉會：林宅血案前一年 情治機關就有監控

促轉會查「林宅血案」函詢解密 法務部：沒特定立場

林宅血案報告 促轉會：威權統治當局涉入此案的嫌疑不容排除

相關新聞

國民黨明討論傅崐萁黨籍案 考紀會主委先請辭

國民黨本周處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，引發黨內反彈聲浪。在考紀會明日召開之際，國民黨考紀會主委魏平政今下午發布辭職聲...

【即時短評】就算模里西斯很遠 外交部不能鴕鳥心態

新冠肺炎疫情持續延燒，各國也陸續採取更強硬的出入境管制措施，而我國因兩岸情勢，疑在中國主導之下，疫情被世界衛生組織WHO...

談林宅血案 蔡丁貴籲民進黨團修政治案件檔案解密年限

促轉會今天針對「林宅血案」公布調查報告，並提出三大發現，包括「情治單位對林宅確有監控」、「錄有兇手聲音的監聽錄音帶遭沖掉...

新黨主席改選 吳成典當選接任

新黨宣布，今天（17日）進行第九屆黨主席及黨代表選舉，由現任新黨秘書長吳成典當選主席，並將於本月21日正式就職。

林宅血案報告 促轉會：威權統治當局涉入此案的嫌疑不容排除

促轉會今天針對「林宅血案」公布調查報告，並提出三大發現，包括「情治單位對林宅確有監控」、「錄有兇手聲音的監聽錄音帶遭沖掉...

反駁羅智強 行政院：陸配子女來台專案防疫期間暫停

國民黨台北市議員羅智強在臉書指出，行政院允許專案審查陸配子女來台，行政院今解釋，陸委會本來就有專案審查機制，而且機制是父...

金溥聰現身 蔡正元：搞黨內鬥爭等疫情結束好嗎？

國民黨本周處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案。台北市議員徐巧芯等黨內青壯派今呼籲看守黨中央沒有決策正當性，應留待新任黨主席做...

黨員激增 江啟臣籲黨部每日公布新增選舉人數

國民黨主席補選3月7日舉行，近日卻傳出黨員激增情況。黨主席候選人江啟臣今在臉書呼籲，「非常時期，非常作法」，黨中央應該回...

總統大選慘輸 徐耀昌：國民黨不用心、不重視青年

苗栗縣政府第3屆青年事務委員青年代表公開遴選，苗栗縣長徐耀昌今天鳴笛啟動，他有感而發，這次總統大選國民黨慘輸260多萬票...

林宅血案 促轉會：與情治單位有關

林義雄宅血案發生近40年，促進轉型正義委員會今天公布調查報告指出，當年情治機關應該嚴密監控林宅，兇手要能入內行兇應非常人所為，應與情治單位有關，但這個懷疑，多年來並未被歷次調查所徹底追查。

懶人包／旅遊等級與流行地區分級分不清？兩張圖解惑

新冠肺炎（COVID-19）除中國外至今已破7萬例個案外，全球疫情也不斷擴大。星馬、泰國、菲律賓、日本等東南亞東北亞國家...

涉共諜案 向心夫婦重行限制出境8個月

中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青因被影射與共諜案有關，台北地檢署認定兩人違反國安法發展組織罪嫌疑重大，諭令皆限制出境出海。由於刑事訴訟法修正施行，北檢重行限制兩人出境出海八個月。

熱門新聞

台灣新冠肺炎首例死亡！一日增2例本土個案 累計達20例確診

影／新冠肺炎疑似社區感染首例！60歲慢性病男病逝

陸導演常凱1家4口新冠肺炎亡 陸媒揭17天「煉獄過程」

白牌司機死後確診新冠肺炎 陳時中曝追查113人幕後關鍵　

全球疫情地圖／鑽石公主號新增99例確診病例 日本和歌山再增4例

日本疫情「海陸」兩頭燒 宣布進入「擴大感染階段」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。