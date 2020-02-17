聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨明討論傅崐萁黨籍案 考紀會主委先請辭
國民黨本周處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，引發黨內反彈聲浪。在考紀會明日召開之際，國民黨考紀會主委魏平政今下午發布辭職聲明，表示已向代理主席林榮德、代理秘書長曾銘宗提出辭呈，為明日考紀會舉行投下變數。
以下為魏平政請辭聲明全文：
各位先進、各位朋友：
平政在兩年多前，以法律專業參與黨務工作，是我相當珍惜的人生機緣。在黨內長官與同志的支持與協助下，藉由積極深化黨的綱紀，逐步地重塑黨的形象，喚回黨內同志與社會大眾對黨的信任，成為黨務改革不可或缺的一股力量，平政十分慶幸與感恩。
在階段性任務告一段落之後，基於個人生涯考量，平政已在今（17）日上午向席與曾代理秘書長提出辭呈，離開中央考紀會主委乙職。
平政任內，本黨歷經2018與2020兩次大選，深深感受到民眾對國民黨的殷切期盼，更看重黨的團結與黨的紀律。黨的團結必須拋開個人私心與利益，黨的紀律也必須內化為黨內同志的觀念。不應也不能只是口號與空談，方能建立公信，堅定捍衛黨的創黨理念與核心價值。平政深信，這不但是黨員同志的高度共識，更是全黨努力的方向和目標。
再次感謝黨員先進與各界的協助，未來無論在任何崗位，平政都將繼續關心黨的改革，與各位先進齊心打拼！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言