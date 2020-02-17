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國民黨明討論傅崐萁黨籍案 考紀會主委先請辭

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨考紀會主委魏平政。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
國民黨考紀會主委魏平政。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

國民黨本周處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，引發黨內反彈聲浪。在考紀會明日召開之際，國民黨考紀會主委魏平政今下午發布辭職聲明，表示已向代理主席林榮德、代理秘書長曾銘宗提出辭呈，為明日考紀會舉行投下變數。

以下為魏平政請辭聲明全文：

各位先進、各位朋友：

平政在兩年多前，以法律專業參與黨務工作，是我相當珍惜的人生機緣。在黨內長官與同志的支持與協助下，藉由積極深化黨的綱紀，逐步地重塑黨的形象，喚回黨內同志與社會大眾對黨的信任，成為黨務改革不可或缺的一股力量，平政十分慶幸與感恩。

在階段性任務告一段落之後，基於個人生涯考量，平政已在今（17）日上午向席與曾代理秘書長提出辭呈，離開中央考紀會主委乙職。

平政任內，本黨歷經2018與2020兩次大選，深深感受到民眾對國民黨的殷切期盼，更看重黨的團結與黨的紀律。黨的團結必須拋開個人私心與利益，黨的紀律也必須內化為黨內同志的觀念。不應也不能只是口號與空談，方能建立公信，堅定捍衛黨的創黨理念與核心價值。平政深信，這不但是黨員同志的高度共識，更是全黨努力的方向和目標。

再次感謝黨員先進與各界的協助，未來無論在任何崗位，平政都將繼續關心黨的改革，與各位先進齊心打拼！

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