快訊

美國包機接鑽石公主號公民 機上14人確診武漢肺炎

促轉會公布林宅血案報告 府：歷史的警醒鞏固民主信念

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

促轉會今天針對「林宅血案」公布調查報告，並提出三大發現，包括「情治單位對林宅確有監控」、「錄有兇手聲音的監聽錄音帶遭沖掉」及「撥雲專案人員不能往國家是否涉嫌犯下本案的方向調查」，指威權統治當局涉入此案的嫌疑不容排除。

對此總統府發言人丁允恭表示，促轉會的調查，透過對檔案的爬梳，讓威權體制下的歷史事實得以更進一步呈現，「我們認為，對這段歷史的警醒，才能真正鞏固國民對民主的信念、深化台灣民主持續發展的基礎。這也是我們推動促轉條例和政治檔案條例的目的。」

丁允恭表示，政府將持續努力於真相的探尋，與正義的落實，「我們也相信，轉型正義的實現，是為了真正治癒歷史的創傷，這應該超越黨派與政治認同，而受到全民共同的支持。」

丁允恭 促轉會 總統府發言人
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

林宅血案 促轉會：與情治單位有關

考、監委8、9月陸續換血 陳建仁任審薦小組召集人

考委監委提名審薦小組成立 陳副總統任召集人

促轉會重啟調查林宅血案 今將公布調查報告

相關新聞

影／防疫若不升級 台大公衛示警:恐有7千人感染

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒全球，台灣也出現第一個死亡案例，台灣大學公共衛生學院今(17日)也召開記者會提出相關...

香港劫匪不搶錢 改搶衛生紙

英國BBC報導，香港武裝劫匪搶走數百捲衛生紙，價值約1000多港幣（約台幣3900元）。由於新冠肺炎疫情恐慌，民眾大肆搶...

促轉會公布林宅血案報告 府：歷史的警醒鞏固民主信念

促轉會今天針對「林宅血案」公布調查報告，並提出三大發現，包括「情治單位對林宅確有監控」、「錄有兇手聲音的監聽錄音帶遭沖掉...

為防疫喊話國民黨 館長：刷存在感不是現在

新冠肺炎持續蔓延，中央持續進行防疫，「館長」陳之漢今被問到，政治圈還有很多反對聲音，是不是在扯後腿。館長呼籲，國民黨的朋...

反駁羅智強 行政院：陸配子女來台專案防疫期間暫停

國民黨台北市議員羅智強在臉書指出，行政院允許專案審查陸配子女來台，行政院今解釋，陸委會本來就有專案審查機制，而且機制是父...

金溥聰現身 蔡正元：搞黨內鬥爭等疫情結束好嗎？

國民黨本周處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案。台北市議員徐巧芯等黨內青壯派今呼籲看守黨中央沒有決策正當性，應留待新任黨主席做...

黨員激增 江啟臣籲黨部每日公布新增選舉人數

國民黨主席補選3月7日舉行，近日卻傳出黨員激增情況。黨主席候選人江啟臣今在臉書呼籲，「非常時期，非常作法」，黨中央應該回...

總統大選慘輸 徐耀昌：國民黨不用心、不重視青年

苗栗縣政府第3屆青年事務委員青年代表公開遴選，苗栗縣長徐耀昌今天鳴笛啟動，他有感而發，這次總統大選國民黨慘輸260多萬票...

林宅血案 促轉會：與情治單位有關

林義雄宅血案發生近40年，促進轉型正義委員會今天公布調查報告指出，當年情治機關應該嚴密監控林宅，兇手要能入內行兇應非常人所為，應與情治單位有關，但這個懷疑，多年來並未被歷次調查所徹底追查。

懶人包／旅遊等級與流行地區分級分不清？兩張圖解惑

新冠肺炎（COVID-19）除中國外至今已破7萬例個案外，全球疫情也不斷擴大。星馬、泰國、菲律賓、日本等東南亞東北亞國家...

涉共諜案 向心夫婦重行限制出境8個月

中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青因被影射與共諜案有關，台北地檢署認定兩人違反國安法發展組織罪嫌疑重大，諭令皆限制出境出海。由於刑事訴訟法修正施行，北檢重行限制兩人出境出海八個月。

憂汽車隔音好聽不見鳴笛 韓國瑜：研究調整音頻

高雄市長韓國瑜上午出席道安會報後表示，高雄市府願做全國之先，讓智慧交通跟現代化5G結合，做出智慧型交通號誌，另也要實驗調整警車、消防車、救護車，讓汽車駕駛不會因隔音效果而聽不到。

熱門新聞

台灣新冠肺炎首例死亡！一日增2例本土個案 累計達20例確診

明起擴大採檢！不限國別 14天內曾出國且有症狀一律採檢

影／新冠肺炎疑似社區感染首例！60歲慢性病男病逝

陸導演常凱1家4口新冠肺炎亡 陸媒揭17天「煉獄過程」

白牌司機死後確診新冠肺炎 陳時中曝追查113人幕後關鍵　

全球疫情地圖／泰國新增1確診病例 日本和歌山再增4例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。