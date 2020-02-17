促轉會公布林宅血案報告 府：歷史的警醒鞏固民主信念

促轉會今天針對「林宅血案」公布調查報告，並提出三大發現，包括「情治單位對林宅確有監控」、「錄有兇手聲音的監聽錄音帶遭沖掉」及「撥雲專案人員不能往國家是否涉嫌犯下本案的方向調查」，指威權統治當局涉入此案的嫌疑不容排除。

對此總統府發言人丁允恭表示，促轉會的調查，透過對檔案的爬梳，讓威權體制下的歷史事實得以更進一步呈現，「我們認為，對這段歷史的警醒，才能真正鞏固國民對民主的信念、深化台灣民主持續發展的基礎。這也是我們推動促轉條例和政治檔案條例的目的。」

丁允恭表示，政府將持續努力於真相的探尋，與正義的落實，「我們也相信，轉型正義的實現，是為了真正治癒歷史的創傷，這應該超越黨派與政治認同，而受到全民共同的支持。」