為防疫喊話國民黨 館長：刷存在感不是現在
新冠肺炎持續蔓延，中央持續進行防疫，「館長」陳之漢今被問到，政治圈還有很多反對聲音，是不是在扯後腿。館長呼籲，國民黨的朋友「歷史會記住你們」，現在大家都注重防疫，出來刷存在感不是現在。
館長說，先把防疫做好，不要去討論其他的問題，把人帶回台灣使第一線醫療人員抗議成這樣，醫療人員要照顧人又要被隔離，台灣的醫護很棒，但人數沒有辦法應付這麼多。
館長表示，國民黨可以去監督中央哪裡做得不夠好，不要再說誰一定要回來，中國的老婆們、眷屬們這不合理，當初可以選擇，為何不拿中華民國身分證，要拿中華人民共和國的身分證，這就要自己承擔。
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