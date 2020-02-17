快訊

美國包機接鑽石公主號公民 機上14人確診武漢肺炎

反駁羅智強 行政院：陸配子女來台專案防疫期間暫停

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片

國民黨台北市議員羅智強在臉書指出，行政院允許專案審查陸配子女來台，行政院今解釋，陸委會本來就有專案審查機制，而且機制是父母都在台灣、孩子隻身在中國無人照顧而且未成年，才可以申請，可專案在防疫期間是被暫停的，等到疫情好轉或是指揮中心判斷疫情已經獲得控制或是趨緩的時候，再由指揮中心判斷是否重啟。

我國撤回放寬讓陸配子女來台政策，引發前總統馬英九質疑與《兒童權利公約施行法》不符，馬辦更要行政院長蘇貞昌依法行政、發言謹慎。行政院發言人Kolas Yotaka昨回擊，馬前總統的批評言過其實，引用兒童權利公約的情節來類比，是不符比例原則的批評，與政府目前實際的做法也相去甚遠，因為政府因應防疫需要，只是「暫時」未將中國籍配偶子女列為優先撤僑名單，過去一直以來也有專案處理。

羅智強則解讀為行政院鬆口讓陸配子女專案審查來台，係因民進黨認知到，陳時中「全面禁止小明入境」的作為，是不符合普世人權標準的。

為了避免外界誤解開放陸配子女來台的專案審查，Kolas今再次解釋，對於陸配子女來台，陸委會本來就有專案審查機制，而且機制是父母都在台灣、孩子隻身在中國無人照顧而且未成年，才可以申請，可專案在防疫期間是被暫停的，但如果說長久以來的制度被誤為是讓親子分離，那這個就是錯誤解讀、錯誤判斷，「即便本來有這個政策，但是這個政策是暫停的。」

Kolas說，等到疫情好轉或是指揮中心判斷疫情已經獲得控制或是趨緩的時候，要再重啟這個制度會由指揮中心判斷，不是現在依然開放這個專案審查，也不是以後都沒有，這個只是暫時中止；據行政院掌握，目前有這樣需求的陸配子女，幾乎父母都在身邊，或是至少父、母一人在側。

行政院 陸配 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

小明的故事 羅智強駁陳時中「丟包小孩的是政府」

小孩被父母丟包？羅智強：陳時中的話有2個不公道

「小明的故事」引發立委互批 羅智強：我向高嘉瑜自首

游淑慧揭口罩成本可能挨告？羅智強：謝謝她敢質疑

相關新聞

影／防疫若不升級 台大公衛示警:恐有7千人感染

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒全球，台灣也出現第一個死亡案例，台灣大學公共衛生學院今(17日)也召開記者會提出相關...

香港劫匪不搶錢 改搶衛生紙

英國BBC報導，香港武裝劫匪搶走數百捲衛生紙，價值約1000多港幣（約台幣3900元）。由於新冠肺炎疫情恐慌，民眾大肆搶...

促轉會公布林宅血案報告 府：歷史的警醒鞏固民主信念

促轉會今天針對「林宅血案」公布調查報告，並提出三大發現，包括「情治單位對林宅確有監控」、「錄有兇手聲音的監聽錄音帶遭沖掉...

為防疫喊話國民黨 館長：刷存在感不是現在

新冠肺炎持續蔓延，中央持續進行防疫，「館長」陳之漢今被問到，政治圈還有很多反對聲音，是不是在扯後腿。館長呼籲，國民黨的朋...

反駁羅智強 行政院：陸配子女來台專案防疫期間暫停

國民黨台北市議員羅智強在臉書指出，行政院允許專案審查陸配子女來台，行政院今解釋，陸委會本來就有專案審查機制，而且機制是父...

金溥聰現身 蔡正元：搞黨內鬥爭等疫情結束好嗎？

國民黨本周處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案。台北市議員徐巧芯等黨內青壯派今呼籲看守黨中央沒有決策正當性，應留待新任黨主席做...

黨員激增 江啟臣籲黨部每日公布新增選舉人數

國民黨主席補選3月7日舉行，近日卻傳出黨員激增情況。黨主席候選人江啟臣今在臉書呼籲，「非常時期，非常作法」，黨中央應該回...

總統大選慘輸 徐耀昌：國民黨不用心、不重視青年

苗栗縣政府第3屆青年事務委員青年代表公開遴選，苗栗縣長徐耀昌今天鳴笛啟動，他有感而發，這次總統大選國民黨慘輸260多萬票...

林宅血案 促轉會：與情治單位有關

林義雄宅血案發生近40年，促進轉型正義委員會今天公布調查報告指出，當年情治機關應該嚴密監控林宅，兇手要能入內行兇應非常人所為，應與情治單位有關，但這個懷疑，多年來並未被歷次調查所徹底追查。

懶人包／旅遊等級與流行地區分級分不清？兩張圖解惑

新冠肺炎（COVID-19）除中國外至今已破7萬例個案外，全球疫情也不斷擴大。星馬、泰國、菲律賓、日本等東南亞東北亞國家...

涉共諜案 向心夫婦重行限制出境8個月

中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青因被影射與共諜案有關，台北地檢署認定兩人違反國安法發展組織罪嫌疑重大，諭令皆限制出境出海。由於刑事訴訟法修正施行，北檢重行限制兩人出境出海八個月。

憂汽車隔音好聽不見鳴笛 韓國瑜：研究調整音頻

高雄市長韓國瑜上午出席道安會報後表示，高雄市府願做全國之先，讓智慧交通跟現代化5G結合，做出智慧型交通號誌，另也要實驗調整警車、消防車、救護車，讓汽車駕駛不會因隔音效果而聽不到。

熱門新聞

台灣新冠肺炎首例死亡！一日增2例本土個案 累計達20例確診

明起擴大採檢！不限國別 14天內曾出國且有症狀一律採檢

影／新冠肺炎疑似社區感染首例！60歲慢性病男病逝

陸導演常凱1家4口新冠肺炎亡 陸媒揭17天「煉獄過程」

白牌司機死後確診新冠肺炎 陳時中曝追查113人幕後關鍵　

全球疫情地圖／泰國新增1確診病例 日本和歌山再增4例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。