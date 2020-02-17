反駁羅智強 行政院：陸配子女來台專案防疫期間暫停
國民黨台北市議員羅智強在臉書指出，行政院允許專案審查陸配子女來台，行政院今解釋，陸委會本來就有專案審查機制，而且機制是父母都在台灣、孩子隻身在中國無人照顧而且未成年，才可以申請，可專案在防疫期間是被暫停的，等到疫情好轉或是指揮中心判斷疫情已經獲得控制或是趨緩的時候，再由指揮中心判斷是否重啟。
我國撤回放寬讓陸配子女來台政策，引發前總統馬英九質疑與《兒童權利公約施行法》不符，馬辦更要行政院長蘇貞昌依法行政、發言謹慎。行政院發言人Kolas Yotaka昨回擊，馬前總統的批評言過其實，引用兒童權利公約的情節來類比，是不符比例原則的批評，與政府目前實際的做法也相去甚遠，因為政府因應防疫需要，只是「暫時」未將中國籍配偶子女列為優先撤僑名單，過去一直以來也有專案處理。
羅智強則解讀為行政院鬆口讓陸配子女專案審查來台，係因民進黨認知到，陳時中「全面禁止小明入境」的作為，是不符合普世人權標準的。
為了避免外界誤解開放陸配子女來台的專案審查，Kolas今再次解釋，對於陸配子女來台，陸委會本來就有專案審查機制，而且機制是父母都在台灣、孩子隻身在中國無人照顧而且未成年，才可以申請，可專案在防疫期間是被暫停的，但如果說長久以來的制度被誤為是讓親子分離，那這個就是錯誤解讀、錯誤判斷，「即便本來有這個政策，但是這個政策是暫停的。」
Kolas說，等到疫情好轉或是指揮中心判斷疫情已經獲得控制或是趨緩的時候，要再重啟這個制度會由指揮中心判斷，不是現在依然開放這個專案審查，也不是以後都沒有，這個只是暫時中止；據行政院掌握，目前有這樣需求的陸配子女，幾乎父母都在身邊，或是至少父、母一人在側。
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