金溥聰現身 蔡正元：搞黨內鬥爭等疫情結束好嗎？

國民黨本周處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案。台北市議員徐巧芯等黨內青壯派今呼籲看守黨中央沒有決策正當性，應留待新任黨主席做決定。國民黨前秘書長金溥聰也罕見現身相挺。前立委蔡正元在臉書表示，奉勸剛出山的金老師，「要搞你最擅長的黨內鬥爭，不妨等疫情結束想再回來奪權。」

蔡正元在臉書指出，金溥聰心臟不好，休息了一陣子，剛剛出山就動起小刀要割傅崐萁。金溥聰在國民黨內，以「金老師」為名，形成馬家天下金家黨，慣用模糊語言指摘政壇對手，在馬英九時代無往不利。

蔡正元說，這次金小刀出手指控傅崐萁形象不好，充滿負面爭議，不應恢復國民黨籍。他誠懇希望金小刀，把傅崐萁的負面形象條列，公諸於世，用同樣標準把30萬黨員一一檢疫，分成形象比傅崐萁好的，以及比傅崐萁形象差的，把形象比傅崐萁差的通通動小刀開除黨籍，也歡迎包括被民進黨羅織入罪、正在審判中的馬英九和蔡正元。

蔡正元說，傅崐萁剛替藍營打敗民進黨對手蕭美琴，現在朝野上下也忙著防疫，金小刀羅列一些模糊罪名，熱烈從事黨內鬥爭，「什麼年輕人不滿啦、國民黨會付出代價啦」，曾幾何時，國民黨為馬金體制付出的代價，會比贏回花蓮的傅崐萁少？

蔡正元也質疑，金小刀又指控國民黨充斥「買辦文化」，也請金老師明白指出，從馬英九開始兩岸正式交流，歷任主席馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義，和他們任期內的中常委和立委，那幾位是買辦？買辦是共產黨當年指控國民黨「親美買辦」的專門用語，今天出自金小刀之口，格外諷刺。

蔡正元說，台灣倒是不缺CIA買辦，兩岸交流每年產生，800億美元的順差利益，藍綠營的金主都分到不少，鴻海、台積電、台塑、華碩、陽信等，都是獲利的「買辦」吧？鴻海郭台銘可能最符合金老師的「買辦」定義吧？收受郭台銘7000萬元的馬英九基金會，該也是「買辦」衍生性產品吧？