黨員激增 江啟臣籲黨部公布新增合格選舉人數

國民黨主席補選3月7日舉行，近日卻傳出黨員激增情況。黨主席候選人江啟臣今在臉書呼籲，「非常時期，非常作法」，黨中央應該回溯到主席選舉公告當天，每日公布各區黨部新增合格選舉人數量，讓所有資訊公開透明。

江啟臣指出，最近黨員繳費激增，衍生出人頭黨員爭議，他認為一個黨的內部選舉，若連最基本的黨籍管理問題都無法解決，恐怕連談改革的資格都沒有。首先，選舉公告後無法確定有投票權人數，是很奇怪的事，邊繳費邊增加選舉人數，更是讓選舉本身失去公平性，這種怪象未來必須終止。

江啟臣說，黨員的組成，「質比量更為重要」，他承諾當選主席將重新檢討黨費繳交方式以及討論黨權確認的時間點。其次，陽光是最好的消毒劑，這段期間黨中央應該回溯到主席選舉公告當天，每日公布各區黨部新增合格選舉人數量，讓所有資訊公開透明，讓有心操作者無所遁形，也讓這次主席補選的選務成為改革的第一步，讓外界看到國民黨改革的決心，建立黨內選舉的公正性。

江啟臣也強調，國民黨如果連黨內選舉都沒有辦法公正透明，那麼國民黨永遠黑幕重重，也無法找回人民的信任，國民黨不能沒有社會信任，人民卻可以沒有國民黨執政，這就是為什麼，勇於改變，是唯一的選擇。