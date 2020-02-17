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總統大選慘輸 徐耀昌：國民黨不用心、不重視青年

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府第3屆青年事務委員12名青年代表公開遴選，苗栗縣長徐耀昌今天鳴笛啟動。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府第3屆青年事務委員12名青年代表公開遴選，苗栗縣長徐耀昌今天鳴笛啟動。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府第3屆青年事務委員青年代表公開遴選，苗栗縣長徐耀昌今天鳴笛啟動，他有感而發，這次總統大選國民黨慘輸260多萬票，表示國民黨不用心，加上國民黨不重視青年，其實年輕人有年輕人想法思維，希望符合需求才能夠尊重，並有效改進，跟得上時代潮流，「這部分也是我們要努力的方向」！

苗栗縣政府今天上午在青創店家苗栗市「窖咖啡」，辦理第3屆青年事務委員會青年代表「苗栗有聲 聲入你心」活動訊息發布會，徐耀昌率同縣府勞動及青年發展處長彭德俊等人參加，徐耀昌除對國民黨總統大選慘輸有感而發外，認為青年事務委員是一種榮譽，期許可以集思廣義，把想法告訴主管機關，只要合理的、對的，縣府都會很努力去落實。

第2屆青年事務委員青年代表「紅棗王」邱政閔、「橘二代」黃文詣等人分享經驗，邱政閔說，以農業來講，他開了很多大大小小會議，或是長官下鄉來，聽聽意見帶回去，其實後面都沒有下文，可是青年事務委員在回饋追蹤提案非常嚴謹，他覺得聲音被聽到受重視。

苗栗縣政府青年事務委員組成包括專家學者、縣府局處代表，並15名青年代表，彭德俊指出，青年事務委員會提供平台讓年輕人發聲，並與政府公部門溝通，有機會將意見落實，包括苗栗縣發展無人機產業、城市規劃館轉型青創指揮總部，及創立菁市集品牌等，都是具體成績。

彭德俊說，第3屆青年代表首次納入聯合大學、育大科技大學、仁德醫護管理專科學校各1人，另公開遴選12人，設籍苗栗或實際居住苗栗，18歲至40歲青年，即日至3月4日受理報名，網路票選比重也從20%提高到30%，洽詢電話037-559378。

苗栗縣 國民黨 徐耀昌
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