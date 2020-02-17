懶人包／旅遊等級與流行地區分級分不清？兩張圖解惑
新冠肺炎（COVID-19）除中國外至今已破7萬例個案外，全球疫情也不斷擴大。星馬、泰國、菲律賓、日本等東南亞東北亞國家確診數增加，台灣也有20例確診，昨日更出現首例死亡個案。
台灣中央流行疫情指揮中心，近日提升數個國家及地區的旅遊疫情建議等級；同時因中國疫情日漸嚴重，也有多個省分被列入一級或二級流行地區，讓不少民眾分不清楚是否回國後，該居家檢疫或自主健康管理？指揮中心特別釋出兩張圖解惑，詳細解釋旅遊疫情建議等級和疫情流行地區分級的不同。
簡單來說，此兩分類分別供民眾參考、醫護人員通報依據。「旅遊疫情建議等級」是提供計畫出國民眾安排行程參考，疫情從最嚴峻到輕微分為三級、二級、一級；「流行地區分級」則是供醫護人員法定傳染病通報依據，疫情最嚴峻為一級，相對輕微是二級。
旅遊疫情建議等級的第一級，是最為輕微的「注意」（Watch），提醒民眾要遵守當地的一般預防措施，如戴口罩、勤洗手；第二級則是「警示」（Alert），前往當地應採取加強防護；第三級則是最為嚴重的「警告」（Warning），呼籲民眾避免到當地所有非必要的旅遊。
目前台灣對新冠肺炎旅遊疫情建議等級上，日本、泰國被列為第一級「注意」；新加坡則是第二級「警示」；中國、香港、澳門則是第三級「警告」。
至於流行地區分級，台灣目前將新冠肺炎疫情列為一級流行地區為中國湖北、廣東、浙江與河南省；二級流行地區，則為中國其他省分和香港、澳門。
指揮中心應變官莊人祥表示，流行地區一二級的差別主要是醫護人員通報依據差別。此兩級的民眾返台都需居家檢疫14天，但第一級者，出現症狀要通報並入院隔離，採檢二次陰性才能解除隔離。而從第二級流行地區返台者，則是出現症狀送驗後，可返回住家檢疫14天；出現肺炎或檢驗陽性必須通報並入院隔離，採檢二次陰性才得以解除隔離，返回住所居家檢疫14天。
而在指揮中心疫情等級提升方面，從輕至重分為三級，三級的成立條件是在國外有嚴重疫情且有明顯社區傳播且疫情擴大疑慮；二級是台灣有境外移入病例傳入；一級則是有本土確診個案。目前指揮中心自1月23日宣布將疫情等級提升至第二級，由衛福部長陳時中擔任指揮官，至今層級未改變。
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