懶人包／旅遊等級與流行地區分級分不清？兩張圖解惑

新冠肺炎（COVID-19）除中國外至今已破7萬例個案外，全球疫情也不斷擴大。星馬、泰國、菲律賓、日本等東南亞東北亞國家確診數增加，台灣也有20例確診，昨日更出現首例死亡個案。

台灣中央流行疫情指揮中心，近日提升數個國家及地區的旅遊疫情建議等級；同時因中國疫情日漸嚴重，也有多個省分被列入一級或二級流行地區，讓不少民眾分不清楚是否回國後，該居家檢疫或自主健康管理？指揮中心特別釋出兩張圖解惑，詳細解釋旅遊疫情建議等級和疫情流行地區分級的不同。

簡單來說，此兩分類分別供民眾參考、醫護人員通報依據。「旅遊疫情建議等級」是提供計畫出國民眾安排行程參考，疫情從最嚴峻到輕微分為三級、二級、一級；「流行地區分級」則是供醫護人員法定傳染病通報依據，疫情最嚴峻為一級，相對輕微是二級。

旅遊疫情建議等級的第一級，是最為輕微的「注意」（Watch），提醒民眾要遵守當地的一般預防措施，如戴口罩、勤洗手；第二級則是「警示」（Alert），前往當地應採取加強防護；第三級則是最為嚴重的「警告」（Warning），呼籲民眾避免到當地所有非必要的旅遊。

目前台灣對新冠肺炎旅遊疫情建議等級上，日本、泰國被列為第一級「注意」；新加坡則是第二級「警示」；中國、香港、澳門則是第三級「警告」。

至於流行地區分級，台灣目前將新冠肺炎疫情列為一級流行地區為中國湖北、廣東、浙江與河南省；二級流行地區，則為中國其他省分和香港、澳門。

指揮中心應變官莊人祥表示，流行地區一二級的差別主要是醫護人員通報依據差別。此兩級的民眾返台都需居家檢疫14天，但第一級者，出現症狀要通報並入院隔離，採檢二次陰性才能解除隔離。而從第二級流行地區返台者，則是出現症狀送驗後，可返回住家檢疫14天；出現肺炎或檢驗陽性必須通報並入院隔離，採檢二次陰性才得以解除隔離，返回住所居家檢疫14天。