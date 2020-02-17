促轉會公布林宅血案三大發現：威權當局嫌疑不容排除

針對林義雄宅血案，促轉會今下午舉行記者會公布調查報告指出，有三個調查發現，並認為威權統治當局涉入本案的嫌疑不容排除。

1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，成為震驚社會的「林宅血案」，至今仍無法破案。

促轉會今下午在國家人權博物館景美紀念園區舉行記者會，公布血案調查報告，並提出三大調查發現，包括「情治單位對林宅確有監控」、「錄有兇手聲音的監聽錄音帶遭沖掉」，以及「撥雲專案人員不能往國家是否涉嫌犯下本案的方向調查」。

在監控部分，促轉會調查發現在1979年2月間，命案發生前一年，調查局對林義雄的監控已深入至林義雄在自宅內的活動；也發現同年12月，由憲兵司令部負責林義雄住宅的竊聽；而透過「防制陰謀份子政治暗流滋長計畫」及「1210專案後期特別措施」可知，涉及美麗島事件的人士及家屬均在情治機關的監控規劃內。

而針對錄有兇手的錄音帶，促轉會指出，國安局於1980年3月10日的內部簽文記載，28日監控林宅電話錄音帶已沖掉，懷疑銷毀原因可能是情治機關為案件主導者，或者情治機關於案發後才得知兇手與情治機關有所聯繫，但也不排除銷毀純屬意外。

促轉會也指出，負責調查的撥雲專案雖然一開始即定位案件為「政治謀殺」，但因種種禁忌，未能考慮國家涉嫌犯下本案的可能性。

促轉會的結論指出，「威權統治當局涉入本案的嫌疑不容排除」，包括撥雲專案人員被刻意屏蔽，無法獲得當年監聽等監控資訊，情治機關也未提供重要電話監聽資料，都妨礙專案偵查方向。