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考、監委8、9月陸續換血 陳建仁任審薦小組召集人

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
總統府發言人丁允恭。本報資料照片
總統府發言人丁允恭。本報資料照片

監察委員、考試委員任期即將屆滿，總統府今發布新聞稿指出，蔡英文總統已核定成立「第6屆監察委員提名審薦小組」及「第13屆考試委員提名審薦小組」，審薦小組將協助總統提名監察委員及考試委員人選，咨請立法院同意。

第5屆監察委員任期將於109年7月31日屆滿，第6屆監察委員應於109年8月1日就職；第12屆考試委員任期將於109年8月31日屆滿，第13屆考試委員應於109年9月1日就職。總統已核定「第6屆監察委員提名審薦小組設置要點」及「第13屆考試委員提名審薦小組設置要點。

總統府發言人丁允恭表示，第6屆監察委員提名審薦小組，蔡總統敦聘陳副總統、總統府資政蕭新煌、資政陳博志、國策顧問張富美、國策顧問林子儀、前監察委員劉玉山、東吳大學政治學系教授黃默7位擔任小組委員，由陳副總統擔任召集人，蕭新煌擔任副召集人。

其中第五屆監委共29人，當中王幼玲、田秋堇、瓦歷斯‧貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟（已請辭）、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲為蔡英文總統所補提名。

考委部分，第13屆考試委員提名審薦小組，由陳建仁副總統擔任召集人、總統府資政林全為副召集人，與資政姚嘉文、中央研究院院長廖俊智、國立成功大學校長蘇慧貞、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢共同擔任小組委員。

丁允恭指出，為使監察委員及考試委員的任期順利銜接、維繫國家憲法機關正常運作，總統將依據「中華民國憲法增修條文」及新修正考、監兩院組織法相關規定，提名監察院第6屆院長、副院長、監察委員人選計29位；考試院第13屆院長、副院長，以及考試委員人選7至9位，並預計於109年立法院第10屆第1會期，咨請立法院同意後任命。

總統府發言人 立法院 丁允恭
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