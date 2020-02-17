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鋼鐵韓粉「文山伯」退黨 批國民黨看不起穿草鞋的
韓國瑜競選高雄市長及總統期間一路相挺的「文山伯」，昨晚開直播宣布退出國民黨，他認為國民黨在敗選後，毫無改變，菁英藍、知識藍瞧不起藍部穿草鞋的，以致南部政治菁英出走，可見國民黨停留在宮廷文化，他不想再浪費時間在國民黨。
「文山伯」張文山被視為挺韓五虎將一員，2018年縣市長選舉至2020年總統大選，力挺韓國瑜。
昨晚他開直播痛批國民黨愈來愈自私，許多黨員都因利益加入，敗選後毫無改變，前總統馬英九為首菁英藍、知識藍，為了身邊幾個小朋友，瞧不起南部穿草鞋的。他不得不決定退出，因為他玩不起。
文山伯表示，目前許多議題仍被民進黨主導，他不想再把時間浪費在國民黨，不需要虛偽的團結，國民黨已經沒有兩蔣時代為了中華民國的精神。
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