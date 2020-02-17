模里西斯禁台 周春米秀公文斥：外交部慢半拍令人搖頭

國民黨立委溫玉霞昨日表示，她透過模里西斯台商會得知，印度洋島國模里西斯有「禁台令」，外交部才證實，此事源於WHO把台灣列入中國疫區。民進黨立委周春米今天出示公文，質疑外交部反應慢半拍，表示她從2月3日就接獲多起漁民陳情，外交部當時也回覆模里西斯並未禁止我國人入境，不料短短兩天光速急轉彎，批評外交部反應慢半拍，是否真有掌握第一線資訊？

周春米說，她從2月3日當週就開始在屏東，接獲多起漁民陳情，表示入境模里西斯屢受阻礙，也多次致電外交部請他們關注模里西斯動向，並在2月7日發出簡便書函，請外交部一定要查明模里西斯的狀況，外交部也在2月14日以公文回覆周春米辦公室，指模里西斯經查並無禁止我國國人入境一事。

周春米質疑，短短兩天內，外交部2月16日光速急轉彎，證實模里西斯確實禁止台灣人入境。周批評，模里西斯禁止台灣人入境案越演越烈，近兩週不斷傳出模里西斯禁止台灣旅客入境，外交部均嚴正否認，卻在昨日溫玉霞的爆料下，外交部副發言人崔靜麟才首次在媒體上證實「這件事的源頭也是因為WHO，把台灣列入中國疫區視為中國一部分。」外交部反應卻總是慢半拍，只是不停的片面否認，令人搖頭。

周春米質疑，外交部是否真的有掌握第一線資訊，還是只是看著新聞發聲明？相關陳情案件已經持續兩週之久，但外交部一直到在野黨立委也指出模里西斯的狀況後才「不到黃河心不死」的承認確有此事，罔顧國人權益。周春米也補充，或許外交部查證時有時間差，但既已屢有國人反應，外交部反應卻總是慢半拍，令人搖頭。