郝龍斌批江啟臣：黨扁平化數位化虛擬化，都是官話空話

國民黨主席補選由黨前副主席郝龍斌對決立委江啟臣，郝龍斌今表示，黨主席的素養就是無私、堅守黨的核心價值，沒有核心價值，所有黨的扁平化、數位化、虛擬化，都是官話、空話。這段發言等同是批評提出組織扁平化、服務數位化等訴求的江啟臣。

郝龍斌剛在臉書發出「國民黨的未來，就是現在！」為自己爭取支持，對對手炮火猛烈。

郝龍斌強調，現在的國民黨要打勝仗，需要一位有能力、有經驗的黨主席。否則，就像在戰場上，把經驗不足的新兵推上火線，不僅會讓新兵當砲灰，更會連累到整個部隊打敗仗。

郝龍斌提到，黨主席的基本素養，就是無私、堅守黨的核心價值。沒有核心價值，所有黨的扁平化、數位化、虛擬化，都是官話、空話。沒有核心價的黨，就像「愛拚才會贏」的歌詞的一樣：「無魂有體，親像稻草人」。

他說，核心價值，才能讓國民黨有別於其他政黨；至於數位工具，連民進黨、民眾黨、時代力量也都在用，分不出國民黨和其他政黨的有甚麼不一樣。心態改變，黨才會有新的動力與未來。黨要革新，要先革心，就是這個道理。

他提到國民黨的未來，需要老、中、青的「全齡化」支持，不能畫地自限，排除特定的年齡層，這是常識。國民黨的現在，需要一位有能力、有歷練的黨主席，用無私的精神來強大國民黨，這是共識。

國民黨主席要有無私的胸懷，把自己當作泥土，讓同志從背上踩過，踩成一條康莊大道。

他也為自己的年齡辯稱，不應侷限在時間座標，更不應限制年齡狀態。美國民主黨的初選參選人拜登與桑德斯，都年近78歲，沒有人否定他們的未來；國內的蘇貞昌與游錫堃也都超過70歲，也沒有人懷疑他們的未來。可見，決定未來的因素不是年齡，而是能力、心態與經驗。因此，未來就是現在。只有現在強大，才有未來。

郝龍斌表示，他擔任黨主席的使命之一，就是以無私的精神，幫助黨內同志更上層樓，讓更多同志成長、成功；越多同志成功，國民黨就愈有能量重返執政，撥亂反正。

他指出，國民黨是有歷史的政黨，不珍惜歷史的人，不會對黨有感情，也不會在乎黨的過去、現在與未來。簡單的說，就是無感。對黨無感的人，要怎麼愛國民黨、要怎麼領導國民黨。

現在，是國民黨核心價值的存續關鍵時刻。捍衛中華民國與堅決反對台獨，是國民黨與民進黨的關鍵戰役。在戰場上，我有能力、更有經驗，帶領新兵熟悉戰場、習慣砲火，指揮部隊履危為安、反敗為勝。

只有現在強大，才有未來。國民黨的未來，就是現在。三月七日，請跟我來。