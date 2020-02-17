快訊

武漢第二次防疫決戰？ 湖北孝感580萬市民「嚴禁離家」

陸導演1家4口新冠肺炎亡 陸媒揭17天「煉獄過程」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郝龍斌批江啟臣：黨扁平化數位化虛擬化，都是官話空話

聯合報 / 記者蔡佩芳/台北即時報導
國民黨主席參選人郝龍斌在臉書貼文為自己拉票，對對手、立委江啟臣炮火猛烈。圖／翻攝郝龍斌臉書
國民黨主席參選人郝龍斌在臉書貼文為自己拉票，對對手、立委江啟臣炮火猛烈。圖／翻攝郝龍斌臉書

國民黨主席補選由黨前副主席郝龍斌對決立委江啟臣，郝龍斌今表示，黨主席的素養就是無私、堅守黨的核心價值，沒有核心價值，所有黨的扁平化、數位化、虛擬化，都是官話、空話。這段發言等同是批評提出組織扁平化、服務數位化等訴求的江啟臣。

郝龍斌剛在臉書發出「國民黨的未來，就是現在！」為自己爭取支持，對對手炮火猛烈。

郝龍斌強調，現在的國民黨要打勝仗，需要一位有能力、有經驗的黨主席。否則，就像在戰場上，把經驗不足的新兵推上火線，不僅會讓新兵當砲灰，更會連累到整個部隊打敗仗。

郝龍斌提到，黨主席的基本素養，就是無私、堅守黨的核心價值。沒有核心價值，所有黨的扁平化、數位化、虛擬化，都是官話、空話。沒有核心價的黨，就像「愛拚才會贏」的歌詞的一樣：「無魂有體，親像稻草人」。

他說，核心價值，才能讓國民黨有別於其他政黨；至於數位工具，連民進黨、民眾黨、時代力量也都在用，分不出國民黨和其他政黨的有甚麼不一樣。心態改變，黨才會有新的動力與未來。黨要革新，要先革心，就是這個道理。

他提到國民黨的未來，需要老、中、青的「全齡化」支持，不能畫地自限，排除特定的年齡層，這是常識。國民黨的現在，需要一位有能力、有歷練的黨主席，用無私的精神來強大國民黨，這是共識。

國民黨主席要有無私的胸懷，把自己當作泥土，讓同志從背上踩過，踩成一條康莊大道。

他也為自己的年齡辯稱，不應侷限在時間座標，更不應限制年齡狀態。美國民主黨的初選參選人拜登與桑德斯，都年近78歲，沒有人否定他們的未來；國內的蘇貞昌與游錫堃也都超過70歲，也沒有人懷疑他們的未來。可見，決定未來的因素不是年齡，而是能力、心態與經驗。因此，未來就是現在。只有現在強大，才有未來。

郝龍斌表示，他擔任黨主席的使命之一，就是以無私的精神，幫助黨內同志更上層樓，讓更多同志成長、成功；越多同志成功，國民黨就愈有能量重返執政，撥亂反正。

他指出，國民黨是有歷史的政黨，不珍惜歷史的人，不會對黨有感情，也不會在乎黨的過去、現在與未來。簡單的說，就是無感。對黨無感的人，要怎麼愛國民黨、要怎麼領導國民黨。

現在，是國民黨核心價值的存續關鍵時刻。捍衛中華民國與堅決反對台獨，是國民黨與民進黨的關鍵戰役。在戰場上，我有能力、更有經驗，帶領新兵熟悉戰場、習慣砲火，指揮部隊履危為安、反敗為勝。

只有現在強大，才有未來。國民黨的未來，就是現在。三月七日，請跟我來。

國民黨 郝龍斌 江啟臣
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

影／傅崐萁恢復黨籍案 金溥聰、徐巧芯等反對

金溥聰現身反傅崐萁回國民黨：不要未改革先反改革

黨員暴增兩萬？江郝籲徹查

傅崐萁案 江啟臣籲注意觀感 郝龍斌說朋友要多

相關新聞

金溥聰現身反傅崐萁回國民黨：不要未改革先反改革

國民黨本周將處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案。台北市議員徐巧芯等黨內青壯派上午舉行記者會，呼籲看守黨中央沒有決策正當性，應...

影/遊客被疫情嚇到不出門 桃市擬將這三產業納入紓困

新冠肺炎疫情升溫，桃園市許多產業也受到衝擊，桃園市長鄭文燦表示，桃市在虎頭山有「創業創新服務辦公室」幫助中小企業進行紓困...

考、監委8、9月陸續換血 陳建仁任審薦小組召集人

監察委員、考試委員任期即將屆滿，總統府今發布新聞稿指出，蔡英文總統已核定成立「第6屆監察委員提名審薦小組」及「第13屆考...

U值媒／柯文哲的「公開透明」呢？

學姊黃瀞瀅回鍋台北市政府了。這也能當新聞？選輸了，回去繼續幫柯文哲，不是理所當然的事嗎？重點在柯文哲搞了一個用公開透明包裝的人事案，真是此地無銀三百兩。有網友發現，市政府公告公開徵才期限到2月10日，為何2月7日就錄取黃瀞瀅，據市府的解釋，市政府總共要徵才2位，第一波公告是2月4日到2月6日，而黃瀞瀅報名的是第一波，所以2月7日錄取黃瀞瀅一切合法，是網友張冠李戴，把兩波人事案混在一起，才會造成誤會。

鋼鐵韓粉「文山伯」退黨 批國民黨看不起穿草鞋的

韓國瑜競選高雄市長及總統期間一路相挺的「文山伯」，昨晚開直播宣布退出國民黨，他認為國民黨在敗選後，毫無改變，菁英藍、知識...

模里西斯禁台 周春米秀公文斥：外交部慢半拍令人搖頭

國民黨立委溫玉霞昨日表示，她透過模里西斯台商會得知，印度洋島國模里西斯有「禁台令」，外交部才證實，此事源於WHO把台灣列...

考委監委提名審薦小組成立 陳副總統任召集人

監察委員、考試委員任期即將屆滿，總統府今天說，總統蔡英文已核定成立提名審薦小組，協助總統提名監察委員及考試委員人選，咨請...

郝龍斌批江啟臣：黨扁平化數位化虛擬化，都是官話空話

國民黨主席補選由黨前副主席郝龍斌對決立委江啟臣，郝龍斌今表示，黨主席的素養就是無私、堅守黨的核心價值，沒有核心價值，所有...

傅崐萁恢復黨籍案 林為洲：秉公處理不要因人設事

無黨籍立委傅崐萁恢復國民黨籍案，程序正當性引發黨內質疑。國民黨立法院黨團總召林為洲今天表示，尊重體制，秉公處理；不管是要...

影／傅崐萁恢復黨籍案 金溥聰、徐巧芯等反對

國民黨台北市議員徐巧芯上午與黨革青發起人陳冠安、前青年團總團長林家興等黨內青年世代舉行記者會，認為看守代理主席與中常會目...

吳斯懷首志願國防委員會 綠委：國民黨擺脫紅統第一關

立法院這個月21日即將開議，對於國民黨立委吳斯懷第一志願想進國防外交委員會，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨主席正...

黨員暴增兩萬？江郝籲徹查

國民黨主席補選傳出新增兩萬多名黨員，遭質疑人頭黨員問題再現。黨主席候選人江啟臣、郝龍斌昨皆呼籲黨中央徹查，向外界釋疑。國民黨文傳會代理主委王育敏解釋，在補選前入黨滿一年、且於二月廿三日前繳交黨費的黨員，即有投票資格，說是人頭黨員是言過其實。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。