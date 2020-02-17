影／傅崐萁恢復黨籍案 金溥聰、徐巧芯等反對

國民黨台北市議員徐巧芯上午與黨革青發起人陳冠安、前青年團總團長林家興等黨內青年世代舉行記者會，認為看守代理主席與中常會目前若要處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案欠缺正當性，且傅崐萁目前尚有司法案件未定讞，年輕選民與黨的支持者都在看，若黨中央蠻幹，難以回應民意對國民黨改革的期待。

黨前秘書長金溥聰也現身力挺與自己理念契合的青年黨員，期待能將國民黨的政治買辦與和稀泥文化做徹底的改革，指傅崐萁從政以來都是充滿爭議的人物，國民黨若作出錯誤的決定將來會付出代價，也鼓勵黨內青年勇敢表達意見，黨中央若短視近利而忽視年輕人的聲音，如何談改革與吸引年輕人，金也鼓勵兩位競選黨主席的人能對此表態。

至於徐巧芯身為郝龍斌的發言人，是否此舉是郝龍斌授意？徐巧芯也鄭重澄清，確實與郝龍斌交換意見，但兩人看法不盡相同，郝龍斌也表示黨不是一言堂，大家應該充分表達意見與討論，今天是以台北市議員的身份出來招聚理念相同的年輕黨員，希望國民黨在此案懸崖勒馬，維持黨的制度。