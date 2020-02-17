威士特丹號乘客下船鳥獸散 專家：恐難控制疫情擴散

曾被多國拒絕靠岸的荷美郵輪威士特丹號，13日終於獲准停靠柬埔寨，未料在乘客下船後，出現一例新冠肺炎確診個案。紐約時報報導，逾千名乘客已陸續四散歸國，防疫工作相當不易。

柬國總理14日在沒戴口罩的情況下，親自前往港口，向威士特丹號乘客獻花致意與擁抱。威士特丹號先前保證船上沒人染疫，數百名乘客興高采烈地下船後，有些人去觀光、走訪海灘和餐館或去按摩放鬆，有些人則去往全球各地。然而，目前已有一名下船後搭機抵達馬來西亞的83歲美國籍女乘客，確診感染新冠肺炎。

由於船上乘客已經四散並陸續前往至少三大洲，許多衛生官員迫切地想釐清他們面臨的問題嚴重性，以及該如何防止疫情擴大。

範德堡大學醫學中心的傳染病專家沙夫那（William Schaffner）說，「我們之前有預料到一些小差錯，但我必須說，我沒預期問題會如此嚴重」。

沙夫那表示，由於有超過1000名的乘客返回各自母國，或許會愈來愈難將疫情控制在中國境內，「這可能是個轉折點」。

目前尚不清楚乘客下船前的檢查情況。但專家指出，遏止病毒從威士特丹號擴散至更大範圍的最好辦法，就是追蹤所有乘客，並將他們隔離14天。

然而，這並不容易。華盛頓大學預防流行病及全球衛生安全穩定中心聯席主任拉比諾維茨（Peter Rabinowitz ）說，「既然乘客都已經遍布全球各地，要控制如此局面真的很艱鉅」。

目前共有140多名乘客飛往馬來西亞，除了檢測結果為陽性的美國女乘客和她檢測呈陰性的丈夫外，其他人最終得以轉機至其他目的地，包括美國、荷蘭和澳洲。

荷美郵輪公司說，超過1000名乘客已搭乘包機飛往柬埔寨首都金邊，並陸續轉機回各自國家。