快訊

鑽石公主號疫情失控 日本厚生勞動省人員也中鏢

威士特丹號乘客下船鳥獸散 專家：恐難控制疫情擴散

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
威士特丹號逾千名乘客下船後陸續歸國，專家稱防疫工作相當不易。法新社
威士特丹號逾千名乘客下船後陸續歸國，專家稱防疫工作相當不易。法新社

曾被多國拒絕靠岸的荷美郵輪威士特丹號，13日終於獲准停靠柬埔寨，未料在乘客下船後，出現一例新冠肺炎確診個案。紐約時報報導，逾千名乘客已陸續四散歸國，防疫工作相當不易。

柬國總理14日在沒戴口罩的情況下，親自前往港口，向威士特丹號乘客獻花致意與擁抱。威士特丹號先前保證船上沒人染疫，數百名乘客興高采烈地下船後，有些人去觀光、走訪海灘和餐館或去按摩放鬆，有些人則去往全球各地。然而，目前已有一名下船後搭機抵達馬來西亞的83歲美國籍女乘客，確診感染新冠肺炎。

由於船上乘客已經四散並陸續前往至少三大洲，許多衛生官員迫切地想釐清他們面臨的問題嚴重性，以及該如何防止疫情擴大。

範德堡大學醫學中心的傳染病專家沙夫那（William Schaffner）說，「我們之前有預料到一些小差錯，但我必須說，我沒預期問題會如此嚴重」。

沙夫那表示，由於有超過1000名的乘客返回各自母國，或許會愈來愈難將疫情控制在中國境內，「這可能是個轉折點」。

目前尚不清楚乘客下船前的檢查情況。但專家指出，遏止病毒從威士特丹號擴散至更大範圍的最好辦法，就是追蹤所有乘客，並將他們隔離14天。

然而，這並不容易。華盛頓大學預防流行病及全球衛生安全穩定中心聯席主任拉比諾維茨（Peter Rabinowitz ）說，「既然乘客都已經遍布全球各地，要控制如此局面真的很艱鉅」。

目前共有140多名乘客飛往馬來西亞，除了檢測結果為陽性的美國女乘客和她檢測呈陰性的丈夫外，其他人最終得以轉機至其他目的地，包括美國、荷蘭和澳洲。

荷美郵輪公司說，超過1000名乘客已搭乘包機飛往柬埔寨首都金邊，並陸續轉機回各自國家。

威士特丹號 馬來西亞 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

越南拒絕多艘郵輪停靠 影響2萬名遊客行程

日本新冠肺炎疫情延燒 東京馬拉松規模恐縮小

台新冠肺炎首例死亡 醫院警戒層級拉高

威士特丹號確診病患有無下船？高市衛生局：正努力取得資料

相關新聞

威士特丹號乘客下船鳥獸散 專家：恐難控制疫情擴散

曾被多國拒絕靠岸的荷美郵輪威士特丹號，13日終於獲准停靠柬埔寨，未料在乘客下船後，出現一例新冠肺炎確診個案。紐約時報報導...

台幹被迫赴中復工 勞團：避免兩岸人質 恐淪防疫破口？

新冠肺炎疫情延燒，台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，現在有許多台資企業強迫要求台幹繼續留在大陸，讓台幹們很焦慮。民進黨立委洪申...

金溥聰現身反傅崐萁回國民黨：不要未改革先反改革

國民黨本周將處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案。台北市議員徐巧芯等黨內青壯派上午舉行記者會，呼籲看守黨中央沒有決策正當性，應...

民宿被排除 爭取納紓困補助

新冠肺炎全面衝擊觀光產業，現在民宿也爭取加入紓困方案。台灣民宿協會指出，受到陸客自由行禁令以及新冠肺炎疫情影響，民宿產業...

新冠肺炎疑社區感染 蘇益仁：應拉高到國安層級

新冠肺炎台灣增首例死亡個案，但因第19例也是台首例死亡個案，感染源仍不明，且第20例的弟弟也確診，故目前有社區感染疑慮。...

吳斯懷首志願國防委員會 綠委：國民黨擺脫紅統第一關

立法院這個月21日即將開議，對於國民黨立委吳斯懷第一志願想進國防外交委員會，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨主席正...

口罩產能增 蘇貞昌今開會討論是否調整口罩實名制

防疫新型冠狀病毒，主要任務由中央疫情指揮中心處理，行政院近日則是針對紓困方案與紓困振興條例加強力道，一日多會，行政院長蘇...

黨員暴增兩萬？江郝籲徹查

國民黨主席補選傳出新增兩萬多名黨員，遭質疑人頭黨員問題再現。黨主席候選人江啟臣、郝龍斌昨皆呼籲黨中央徹查，向外界釋疑。國民黨文傳會代理主委王育敏解釋，在補選前入黨滿一年、且於二月廿三日前繳交黨費的黨員，即有投票資格，說是人頭黨員是言過其實。

傅崐萁案 江啟臣籲注意觀感 郝龍斌說朋友要多

國民黨中常會日前通過無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，引發黨內爭議。國民黨主席候選人各有看法，郝龍斌認為，國民黨需要結合各方力量加入立法院黨團運作；江啟臣則說，程序是否符合規定，必須注意外界觀感。

傅崐萁恢復黨籍案 青壯派擬兩關阻擋

無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，成為國民黨的燙手山芋，黨中央考紀會明將開會決定。黨內不滿黨中央因人設事、罔顧程序正義，醞釀以兩關卡擋下此案；青壯派今將舉行記者會呼籲中常會審慎考慮，黨前秘書長金溥聰也將與會說明國民黨的制度。對於黨內批評，傅崐萁辦公室昨未回應，李昭平昨晚反問「為什麼要拒傅崐萁於門外」。

陸配子女返台爭議 馬辦槓政院

前總統馬英九日前為中央撤回有條件開放陸配子女入境政策，與行政院交鋒，行政院長蘇貞昌批馬「不要只講風涼話」。馬英九辦公室昨呼籲蘇貞昌依法行政，指兒童權益問題不是風涼話，是必須被認真看待的人權及人道議題。

文山伯退黨 罵國民黨：跟民進黨沒兩樣

文山伯今晚開直播批評國民黨愈來愈自私，跟民進黨有什麼兩樣，他玩不起，「國民黨你慢慢玩，我退黨」，不再虛偽團結。

熱門新聞

台灣新冠肺炎首例死亡！一日增2例本土個案 累計達20例確診

明起擴大採檢！不限國別 14天內曾出國且有症狀一律採檢

影／新冠肺炎疑似社區感染首例！60歲慢性病男病逝

白牌司機死後確診新冠肺炎 陳時中曝追查113人幕後關鍵　

全球疫情地圖／美包機抵日撤僑 日本疫情「海陸」兩頭燒

台灣太緊張還是日、星散漫？他神分析4種防疫態度網狂推

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。