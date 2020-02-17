台幹被迫赴中復工 勞團：避免兩岸人質 恐淪防疫破口？

新冠肺炎疫情延燒，台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，現在有許多台資企業強迫要求台幹繼續留在大陸，讓台幹們很焦慮。民進黨立委洪申翰也說，最近很多台資企業想快復工，急著call台幹回大陸，但這些不想回去復工的台幹及其家屬憂慮疫情不斷擴散，除自身的健康安全，也擔心會不會回大陸後會回不來。

民進黨立委洪申翰、台灣勞工陣線今天舉行「避免更多染疫的兩岸人質，讓台幹淪為防疫破口？」記者會。洪申翰說，台資廠商不要在疫情控制前，強迫台幹到大陸復工，儘管目前台資企業有不復工的營運、經濟壓力，但若讓台幹回陸復工，員工面臨疫情威脅也可能讓台灣的防疫成本，添上巨大負擔，等同是錢你(企業)在賺、防疫責任由政府負擔。

孫友聯也表示，勞動部日前針對台幹不想回大陸復工，曾提到企業「如非必要，應避免指派勞工前往」，但並沒有具體保障勞工若不願赴中的選擇權利的做法，呼籲勞動部與經濟部，應提出更有力的行政手段，確保勞工健康及選擇不赴中的權益，實現職業安全衛生法第18條等，保護勞工安全的「退避權」精神。

洪申翰也表示，若台企派往台幹赴大陸短期出差，依照民法民法第483之1條 ，勞工是可以主張給付拒絕權，政府也應該進一步檢討，強化政府介入的權限。至於長期派駐大陸的台幹，勞動部也應要求必須遵守勞動部規範，不能對不願意去中國的員工有不利益對待。

洪也提到，經濟部對於不配合政府防疫、強迫台幹回大陸復工的企業，未來可以在政府採購、租稅優惠待遇或企業貸款的審核上，給予負面評價等作法。如果因為配合政府政策而導致企業損失的部分，則可以透過紓困方案，或政府可以提供雇用安定措施的一些做法來協助企業。