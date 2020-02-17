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金溥聰現身反傅崐萁回國民黨：不要未改革先反改革

聯合報 / 記者蔡佩芳/台北即時報導
國民黨內年輕黨員上午舉行記者會，反對無黨籍立委傅崐萁回黨，呼籲黨中央審慎考慮。國民黨前秘書長金溥聰也現身力挺，金溥聰呼籲國民黨不要還沒改革就發生反改革事件。記者蔡佩芳攝影。
國民黨內年輕黨員上午舉行記者會，反對無黨籍立委傅崐萁回黨，呼籲黨中央審慎考慮。國民黨前秘書長金溥聰也現身力挺，金溥聰呼籲國民黨不要還沒改革就發生反改革事件。記者蔡佩芳攝影。

國民黨本周將處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案。台北市議員徐巧芯等黨內青壯派上午舉行記者會，呼籲看守黨中央沒有決策正當性，應留待新任黨主席做決定。國民黨前秘書長金溥聰也罕見現身相挺，國民黨不要「未改革先出現反改革事件」。

記者會訴求，看守代理主席與當前中常會欠缺正當性，傅的案子應留給3月7日選出的新主席決定。立委選舉剛結束，馬上讓國民黨的「對手」恢復黨籍，會使花蓮縣黨員心灰意冷，更不利黨紀維持，有實力脫黨參選，選上再恢復黨籍，選不上也沒差。國民黨改革要徹底，大家都在看，呼籲明日考紀會做出正確決定。

金溥聰表示，現在黨中央沒有正當性，為何要急著強渡關山，不得不讓人質疑背後的想法，傅崐萁從政以來一直都充滿爭議，還有弊案在審判中，國民黨若倉促做出錯誤決定，將來要為此負擔。國民黨敗選後，黨內都期待新的改革，呼籲黨不要短視近利，貪圖一時，傷害黨社會觀感與形象。

他說，國民黨內確實存在政治買辦文化、和稀泥文化，這也是年輕人對國民黨充滿質疑的原因，無法就事論事，論資排輩，套交情。金溥聰已多年不涉入政治，他表示，出席這場記者會，是為了支持年輕朋友，讓國民黨有不同聲音，肯定大家明知不可為但仍然勇敢的站出來。他也否認自己有意再「出山」。

徐巧芯現在是國民黨主席參選人郝龍斌發言人，但郝龍斌對傅重回國民黨持開放態度，認為黨需要更多朋友。徐巧芯表示，她表態反對傅崐萁回黨後，才獲邀擔任郝的發言人，不可能因此改變態度。她與郝龍斌看法並不相同，但都同意國民黨不是一言堂，未作成決定之前，每個人可以保有看法。她會把個人意見與代表郝龍斌發言分清。

國民黨 郝龍斌 傅崐萁
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