民宿被排除 爭取納紓困補助

新冠肺炎全面衝擊觀光產業，現在民宿也爭取加入紓困方案。台灣民宿協會指出，受到陸客自由行禁令以及新冠肺炎疫情影響，民宿產業也受到衝擊，不過，並未包含在這次行政院發布的觀光紓困方案中，希望可以爭取納入，若符合資格，可以向主管機關提出申請。

根據民宿業者自主向觀光局台灣旅宿網填報統計，國內民宿有9268家、3萬9000萬個房間、1萬3101人員工。

業者指出，民宿業在觀光發展條例中因為屬於家庭副業，因此不在此波紓困方案中，業者本周將尋求交通部納入補助範圍。

台灣民宿協會理事長彭成裕表示，民宿主要的客人就是自由行的民眾，受到陸客禁令，以及新冠肺炎疫情，這波退掉的房間很多。這十多年來，民宿質量提升，也越做越好，不再僅是簡單的房間弄出來就可以賣，也需要貸款投資精進房間以及周邊環境。

彭成裕表示，政府之前推動春遊、秋冬補助，之前的補助的錢還沒收到，現在又遇到觀光緊縮，這段時間業者希望可以寬緩銀行貸款，例如把本金還期展延至半年或者一年，可以有個喘息的空間。民宿業者說，同樣身為觀光產業的一份子，希望不要排除於紓困方案之外。

台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，這波民宿業的衝擊也很大，再加上民宿也有1.3萬員工，這些人很多的勞健保都是在工會下投保，如果失業，也可能成為隱形的失業人口。

對此，交通部表示，本周將與業者了解，目前的需求以及遇到的問題是什麼，可以協助解決。