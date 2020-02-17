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新冠肺炎疑社區感染 蘇益仁：應拉高到國安層級

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
蘇益仁。本報資料照片
蘇益仁。本報資料照片

新冠肺炎台灣增首例死亡個案，但因第19例也是台首例死亡個案，感染源仍不明，且第20例的弟弟也確診，故目前有社區感染疑慮。但學生下周二即將開學、之後清明節台商返鄉潮等，政府防疫是否升級、民眾如何因應？專家表示，政府應面對「疑似社區感染」，且防疫作戰未來更為複雜，有必要提高防疫等級、甚至是「國安層級」。

指揮中心昨晚公布國內第19、20例新冠肺炎患者，第19例也是台首例死亡個案，為61歲男性白牌計程車司機，近期曾載運多名回台過春節的台商，但感染源仍不明，因感染給第20例的弟弟，指揮中心指「疑似社區感染」，因評估僅零星個案，社區人傳人的可能性非常低，且目前掌握鎖定三名中港澳旅遊史之乘客，故正調查檢疫中。

前疾管局長、南台科技大學教授蘇益仁表示，他同意目前定調為「疑似社區感染」，因該個案有傳播給弟弟的事實，但政府不能說沒有社區傳染風險，因後續會不會再傳播又是一件事，得再觀察或源頭或有其他事的發生。

蘇益仁說，據指揮中心提供資訊，該名死亡確定個案無接觸史、旅遊史，雖深夜宣布以掌握三名中港澳旅遊史之乘客，但不等於就找到感染源，如這三名乘客不是指標案例，等於又回到社區感染，且那麼多台商中國回來，難道就都要認定為指摽？

他說，該個案弟弟目前也住院，同樣沒有接觸史、旅遊史，感染原因不明，這理應就是社區感染。

蘇益仁說，新冠肺炎台灣也經歷兩個月了，影響層面包含政治、經濟等外，民眾不可能持續口罩之亂，仍得生活，這不是指揮中心就能全盤做到的，故應慎重評估將防疫位階拉高到「國安層級」，如行政院甚至總統等通盤討論、制定策略。

而在接下來學生開學、台商清明返台潮上，蘇益仁說，政府應已了解很多病毒、傳人方式也慢慢清楚，如流感有致死率、但民眾也慢慢習慣般，故政府除目前防疫措施落實外，應多宣導讓民眾生活回歸「常態」，只是就戴口罩、勤洗手、避免人群等大原則，進入電梯、醫院等接觸撫摸應消毒等，雖會比較不方便，但習慣就會回歸自然。

台大小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民表示，由於新冠肺炎疫情持續升溫，有關擴大檢疫的部分，政府能再做調整的幅度不大。而民眾或學生防疫單靠戴口罩是不夠的，最主要仍得依靠個人的健康管理，避免接觸感染。

黃立民建議，民眾或學生在摸臉前、吃飯前，一定得先洗手，這是最好的健康管理方式；若自覺有呼吸道症狀者，可優先自主隔離，避免上班上課，也都能預防社區感染。

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