吳斯懷首志願國防委員會 綠委：國民黨擺脫紅統第一關

立法院這個月21日即將開議，對於國民黨立委吳斯懷第一志願想進國防外交委員會，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨主席正在補選，有主席參選人表示應該擺脫「紅統形象」，吳斯懷委員的安排，可能是第一關。

鄭運鵬說，國人的憂慮點從選舉期間到現在，已經表達得很清楚了，至於國民黨如何安排，這是國民黨團必須決定的。

另外，對於新冠肺炎疫情持續延燒，台灣發生首例確診死亡病例後，國民黨呼籲行政院應該提高政府部門的防疫層級。鄭運鵬表示，目前防疫中心的資訊和指揮應該有足夠的社會公信力，也有國際級的權威，外界的資訊和判斷不會比較厲害，建議關心的意見領袖能夠支持，善意多言可能反而製造恐慌，對防疫幫助不大。