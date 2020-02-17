口罩產能增 蘇貞昌今開會討論是否調整口罩實名制

防疫新型冠狀病毒，主要任務由中央疫情指揮中心處理，行政院近日則是針對紓困方案與紓困振興條例加強力道，一日多會，行政院長蘇貞昌今也再度召集部會，討論口罩實名制是否調整。

根據經濟部公告，由於新產線9條安裝完成，估算本周將達到日產能580萬片， 3月上旬則有望達標日產1000萬片。

由於口罩產量日益提升，發言人Kolas Yotaka表示，蘇院長今針對口罩實名制展開會議，若有任何進度，將由中央疫情指揮中心對外宣布；據了解，昨政院開會也一度討論到高中以下學校是否按照原延長的日程開學，但今會議主要聚焦在口罩上，尚未有新的進度。

行政院上周宣布紓困方案與條例併行後，條例部分，歷經上周會議與文字整理，政委羅秉成今再度召集部會密集討論。Kolas說，條例的擬定將把疫情變化、突發狀況都納入考量，金額是否為600億，以及如何包含所有受衝擊的產業都在討論當中。

另外，行政院政委龔明鑫今也預計說明「因應COVID-19武漢肺炎紓困方案」。Kolas則說，將針對紓困計畫的共通性部分、通案處理方向，包含資金、人力、稅務等如何協助產業的大原則等等說明。