新冠肺炎現死亡例 國民黨籲疫情指揮中心升級一級開設

國內出現首起新冠肺炎死亡病例，國民黨立院黨團呼籲蔡英文政府，料敵從寬，抗疫從嚴，中央疫情指揮中心應立即升級至一級開設。

國民黨團上午舉行記者會，總召林為洲表示，疫情指揮中心一級開設由行政院長指派指揮官，所有部會動員，相較於二級開設僅需要部會配合啟動，防疫升級可解決部會不協調問題，讓防疫工作更有效率，部會間更能同心協力面對防疫作戰。

林為洲肯定現任防疫指揮官、衛福部長陳時中的努力與表現，但也可見跨部會協調出了問題。包括教育部原規定學生在群聚場所要戴口罩，後因為口罩不足延後開學；陸委會宣布有條件開放陸配子女入境，24小時內數變，遭到防疫中心否決；駐日代表謝長廷提出郵輪鑽石公主號上國人接回台之後不須再隔離，同被防疫中心否認，外交部還為造成混淆致歉。林為洲提到，連SARS時擔任衛生署疾病管制局長的蘇益仁也強烈建議防疫升級。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，根據行政部門1月13日制定的「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情整備應變計畫」，只要我國出現確診病例，就要升級至第一級，定義清楚，也反應對疫情的擔憂。他要反問行政院，難道民進黨政府要等社區感染的四個要件都符合，才要防疫升級，民眾將會有更大的恐慌。

立委陳以信建議，行政院長蘇貞昌若不便擔任中央指揮官，可以請託具醫療專業的副總統陳建仁或準副總統賴清德來出任。