陳建仁：台灣未進入社區傳播 防疫等級無需升級

副總統陳建仁凌晨透過臉書表示，台灣並未進入「社區傳播」的狀況，ㄧ般民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級。

我國昨公布第19例、20例新冠肺炎確診案例，19例男性死亡且並未有旅遊史，引起社會關注是否會將防疫升級。

不過，陳建仁認為，疫情中心的調查已經發現，19例曾經載運多名訪台過春節的台商，這些人都有居家自主健康管理，其中三名回台後，因出現呼吸道症狀就醫，目前正在深入追蹤聯繫該三名台商，以及其他所有密切接觸者。19例的司機病例可算是「社區感染」(locally infected/transmitted)，感染來源正在追查中。

陳建仁說，我國看到日本的類似案例，自2/12起，只要是全國各醫療院所通報的疑似流感併發重症病例，但卻是流感篩檢陰性者，全部都要再檢驗武漢肺炎病毒，總共檢驗113件檢體，第19號病例是唯一武漢肺炎病毒被驗出陽性者。確診之後，防疫人員立即追蹤其密切接觸者，在79名密切接觸者當中，目前已經完成73人採檢，其中60人檢驗是陰性，一名陽性（第20號病例）即是第19例的親屬。幸好現在的檢驗能量逐步擴大，能夠回溯加驗檢體，才有機會發現兩位新確定病例！

陳建仁也引用陳時中部長解釋的社區傳播(community spread)的特性是，「在社區中走動都會被感染」4大特色是確診病例無法找到傳染來源；本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數；已經出現持續性的傳播鏈；有廣泛發生的群聚感染事件。

陳建仁說，目前疫情中心正在檢視第一徵兆，積極調查第19號病例的傳染來源；至於其他三個徵兆，在台灣都不存在，也就是說，台灣並未進入「社區傳播」的狀況，ㄧ般民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級。

但陳建仁仍是呼籲大家還是要全民防疫，維持良好衛生習慣：勤洗手、少到人群擁擠的公共場所、有病一定要在家休養和戴口罩。